La Secretaria de Educación, buscará rehabilitar la secundaria 18 de Marzo

Luego de que en el interior de la escuela secundaria 18 de marzo se presentaran afectaciones en su estructura, por parte de la Secretaria de Educación del estado, se encuentran analizando que espacios de la escuela se pueden intervenir, ya que es un recinto protegido por el INAH.

Tras las afectaciones que se han hecho presentes en las instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica 18 de Marzo (ESTOE 18 de Marzo) presentara afectaciones en el interior del plantel de nivel secundaria, las cuales se podrían incrementar más los daños en los plantel educativo, el cual es un patrimonio histórico del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

El recurso que se pretende invertir es cerca de los 30 millones de pesos

Con estas afectaciones que se tienen dentro de las instalaciones de ESTOE, el Secretario de Educación del estado, Jorge Enrique Hernández Meza, detalló que tienen en puerta el poder apoyar a esta secundaria, pero al ser un plantel protegido por el INAH, se tendrá que analizar bien las zonas en las cuales se podrán realizar inversión y mejorar la estructura del plantel.

“En este caso, es muy emblemático, sí, se tiene el recurso, se va invertir, pero al ser un inmueble catalogado por el INAH, el trámite tiene meses con ellos, porque se está discutiendo qué se puede intervenir de la fachada histórica y que no en las dos salas donde vamos a tener trabajo ya que son antiguas, y es por ello en lo que estamos esperando la definición de acciones que nosotros podamos implementar”, explicó.

Luego de que el pasado 19 de septiembre se llegara a sentir el sismo en tierras salmantinas, el titular de la secretaria de educación, explicó que esta fue “la primer escuela que se revisó tras el sismo, y estaremos utilizando los espacios que ya tenemos con total certeza de que no se corra ningún riesgo; tenemos en la parte trasera espacios, edificios nuevos que no corren peligro y no tienen ningún riesgo los estudiantes”.

La inversión que se tiene estipulada para la remodelación de este plantel educativo histórico en el municipio salmantino ronda cerca de los 30 millones de pesos.