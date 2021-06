La rima y la escritura son parte de la vida de Santiago

Santiago ha encontrado en la música una forma de expresar sus sentimientos al escribir sobre temas de amor, la juventud, la vida diaria de adolescente y aunque su sueño no es la fama, sino conectar con los jóvenes de su edad.

Están son parte de sus composiciones.

El joven de 20 años de edad, originario de la comunidad de Valtierrilla, comenzó su gusto por la rima y la escritura desde que estaba en la secundaria, fue entonces que empezó a plasmar sus sentimientos en cuaderno.

A su corta edad ha escrito 20 canciones

“Siempre en mi vida me ha gustado mucho la música rap, me gustan las rimas y se me dan muy bien las ideas, desde la secundaria empecé a escribir (…), comencé con escribir mis sentimientos, lo que me pasaba en el día, amor y desamor y de todas aquellas situaciones que nos agobian a los jóvenes”, explicó.

A su corta edad, Santiago Romero Gutiérrez ha escrito alrededor de 20 canciones, en donde plasma sus vivencias como joven, desamores, amor e incluso hace una crítica a la situación de violencia que se vive en la actualidad.

El rap es el estilo de música en el que ha buscado expresarse y esto se debe a que Santiago tiene una conexión muy fuerte con esta melodía, pues a través de ella puede conectar con otras personas, de la misma forma en cómo desea que sus letras logren identificarse con los demás.

Además de escribir, también es danzante y fue ahí donde se le brindó la oportunidad de usar su talento en las rimas y su habilidad en la escritura, para crear una canción de campaña para un candidato.

Santiago sabe que en la vida no todo es fácil, pero eso no lo detiene, pues cuenta con el apoyo de su hermana y su mamá que conocen lo que hace y que día a día lo alientan a ir por más, sin embargo, su trabajo y el poco impulso a este tipo de talentos es lo que lo ha llevado a mantener un perfil bajo, pese a contar con las habilidades necesarias para desarrollar sus habilidades.