La Pandemia por Covid-19 evidenció la desigualdad de oportunidades y de trato hacia las mujeres

La pandemia por Covid-19 vino a acentuar la desigualdad de oportunidades, libertades y de trato, que aún persiste entre hombres y mujeres.

La defensora de los Derechos Humanos y de las Mujeres, Ana Gabriela Rivera Gaona, señaló que el tema de Covid-19 es un tema que ha afectado las condiciones de las mujeres y la posición que socialmente tiene la gran mayoría.

En México hay posibilidades de ser pobre si eres mujer.

“Si ya era difícil para las mujeres tener un equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral ahora con la pandemia por Covid-19 se ha acentuado.

Si las mujeres salen es un riesgo, no tiene con quien dejar a los hijos porque ahora la seguridad social, que tanto trabajo costó como las guarderías o escuelas de tiempo completo, pone a las mujeres en desigualdad porque no se pueden desarrollar igual que los varones, ya que históricamente ellos no se hacen cargo de la casa o de los hijos”.

Explicó que por la pandemia y diversos factores como el económico no pinta nada bien en este 2021 para las mujeres. Pues el tipo de trabajo en el que son consideradas están en el primer sector de comercios, autoempleo y la informalidad, eso hace que las condiciones laborales de las mujeres sean más precarias, por lo que en México hay posibilidades de ser pobre si eres mujer.

Otro de los problemas que vino a intensificar la pandemia fue la violencia que se ha visibilizado más porque la mayoría de los ataques que sufren las mujeres pasa en los hogares, siendo los agresores las parejas.

“Ahora la pandemia te obliga a estar en el ámbito privado encerrada con tu agresor, la violencia se ha exacerbado porque el varón no ha vivido de igual forma, su rol es de proveedores que salen a trabajar y tienen una vida personal más holgada o libre, espacios de esparcimiento de liberación y fuga de emociones y las mujeres nos tenemos que quedar a cuidar a los hijos y la agresión se da más constantemente”.

Enfatizó que la realidad ha sobrepasado la escritura de las leyes, porque aún cuando se cuenta con garantías escritas en la vida cotidiana y en los ámbitos en los que se desarrollan las mujeres, sigue sin existir igualdad de oportunidades, libertades y de trato por parte de las leyes.