La magia de Disney Myst: Be Our Guest presente en la Feria de León 2023

León, Gto. (OEM, INFORMEX).- La cuenta regresiva comienza para la Feria de León 2023 que se realizará del 13 de enero al 7 de febrero, a través de sus redes sociales anunciaron que los leoneses y turistas podrán disfrutar de los grandes éxitos musicales de las películas favoritas de Disney.

LA MAGIA DE DISNEY

El espectáculo lleva como nombre Disney Myst, puesta en escena que presenta los éxitos musicales de más de nueve décadas de la historia de Disney, donde el público disfrutará de un innovador concierto familiar.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

El show se presentará de manera gratuita en el Domo de la Feria, como lo adelantó Alonso Limón, el objetivo de la próxima edición de la máxima fiesta de las y los leoneses es que sea familiar y accesible para todos.

En la obra participan grandes artistas interpretando con grandes coreografías y escenografías los temas más representativos para varias generaciones.

Lo que los espectadores podrán ver será lo más cercano que es el mágico mundo de Disney con canciones como “Colores en el viento” (Pocahontas), “Friend Like Me” (Aladdín), “Tale as Old as Time” (La Bella y La Bestia), “Bajo el mar” (La Sirenita), “Libre soy” (Frozen), “Hakuna Matata” (El Rey León), “Supercalifragilisticoespialidoso” (Mary Poppins), “No importa la distancia” (Hércules) y muchas más.

PRODUCCIÓN

El espectáculo cuenta con más de 30 bailarines y acróbatas, un elenco integrado por grandes artistas del teatro musical.

Esta producción es una colaboración de Disney Latinoamérica y Música Esencial, los creadores de Myst, un concepto completamente mexicano.

Tiene una duración de 1 hora 40 minutos, los asistentes podrán escuchar melodías, cambios de vestuario, los cuales están inspirados en las películas infantiles.

En México el concierto cuenta con una orquesta en vivo bajo la producción y dirección musical de Chacho Gaytán; el diseño, producción y dirección están a cargo de Felipe Fernández del Paso, aun no se sabe si ellos viajarán a León junto con el reparto.