GUANAJUATO, Gto.- Con el esfuerzo de quienes conforman cada una de las áreas del Poder Judicial, la transparencia como bastión y el objetivo de beneficiar a los Guanajuatenses, en medio de un año atípico la justicia no se detuvo y no se detendrá en Guanajuato.

Así lo manifestó el presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, el magistrado Héctor Tinajero Muñoz, tras rendir su primer informe de labores.









En medio de un año diferente a consecuencia de la emergencia sanitaria por Covid-19, el Magistrado Tinajero Muñoz reconoció que pese al riesgo que representó la situación, el personal del Poder Judicial no dejó de trabajar por la impartición de la justicia, siempre con el respeto de las medidas de sanidad.

“Junto al esmero y la preocupación por la impartición de justicia camino el celo, el celo por el cuidado de nuestra salud personal y de las personas y usuarias, por cuidarnos a nosotros mismos y a nuestras familias en este periodo atípico y difícil, con entrega y decisión, compromiso y total sinceridad les expresamos nuestra gratitud a todas y a todos, al ver a nuestro personal su compromiso y resultados de trabajo”.

Agregó que “además de hacerles patente nuestro reconocimiento, solo podemos decir gracias a todos ellos, Gracias a mi esposa que me ha acompañado, a mis hijos que han enfrentado un año difícil, la justicia no se detuvo, la justicia no se detiene”.





Destaca la labor del personal.





Héctor Tinajero destacó que durante el 2020, para el Poder Judicial ha sido prioridad trabajar con la transparencia como piedra angular, muestra de ello son los múltiples convenios firmados con distintas dependencias y la implementación de herramientas que permitan a los ciudadanos conocer el trabajo del Supremo Tribunal de Justicia.

Detalló que también se han realizado ejercicios de concientización para erradicar cualquier conducta discriminatoria y contribuir al combate de la violencia de género no solo al interior del órgano, sino en la sociedad.

“El Poder Judicial de Guanajuato, comprometido con el modelo de gobierno abierto, dio continuidad al proceso de conversión de las sentencias emitidas con perspectiva de género a un lenguaje sencillo y entendible, a través de una representación visual e informativa, accesible para la sociedad, acompañada de un video explicativo de la o el magistrado o el juzgador que emitió la sentencia mediante la difusión en el portal web del Poder judicial del Estado”.





Guanajuato es líder en Justicia Alternativa.





Cabe destacar que para garantizar y continuar con un modelo ejemplar en cuanto a la impartición de justicia, el Poder Judicial ha destinado durante 2020 235 millones 950 mil 60 pesos en la construcción de cuatro nuevos juzgados.

Así mismo se han invertido 10 millones 84 mil 500 en nuevas tecnologías que permitan al personal que hace del Poder Judicial una institución Sólida y eficiente, realizar un trabajo profesional y en beneficio de la sociedad.

Durante 2020, el Supremo Tribunal de Justicia fue posicionado como el primer lugar a nivel nacional en cuanto a Justicia Alternativa de acuerdo al Censo Nacional de Impartición de Justicia que realizó el INEGI.

En cuanto a Justicia Civil, Guanajuato es líder y referente nacional en el Índice de estado de Derecho por medio del WOrld Justice Project.