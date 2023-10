Por inseguridad, dejó de ser trailero y ahora canta en las calles de Jaral del Progreso

Jaral del Progreso, Gto.- El cantante Enrique Pérez Arredondo tiene 52 años, de los cuales cinco los ha dedicado a cantar, pues decidió que esa sería su vocación, ya que tenía miedo de que la delincuencia lo afectara en su antiguo oficio, que era conductor en carreteras del país.

En entrevista con El Sol de Salamanca, relató que trabajaba como trailero, pero debido a la inseguridad en algunas carreteras del país decidió dedicarse al mundo de la música para lo cual se presenta en diferentes escenarios de Valle de Santiago y de Jaral del Progreso.

Como trailero estuvo dedicado durante 21 años, además de que dedicó otros siete años a ser chofer de los autobuses de la línea Flecha Amarilla, donde los recorridos que hacía eran de la Ciudad de México a Guadalajara y de la Ciudad de México a Toluca.

Contó que en el tráiler llevaba diferente mercancía a Tijuana, Reynosa, Ciudad Juárez, Nogales y Chiapas, entre otros lugares, y donde transportaba semillas, trigo, cebada y sorgo.

“Yo dejé de trabajar en el tráiler, debido a la inseguridad que hay en las carreteras, donde hay muchos secuestros y robos al igual que otro tipo de delitos y yo no quise eso para mí”, dijo.

Su gusto por la música inició desde que iba a misa a la Parroquia de Santiago Apóstol de Valle de Santiago, en donde sus papás se sentaban en la primera fila, en cambio él lo hacía en la última, ya que le gustaba acompañar al coro de la iglesia y no le gustaba que lo escucharan las demás personas.

Posteriormente, sus papás Luis Pérez, de 96 años, y su mamá, 90 años, decidieron por diferentes motivos cambiarse de la religión católica a la cristiana, en donde también Enrique los acompaña y cantaba en sus reuniones.

Destacó que con el dinero que gana al cantar en las calles y en parques les lleva un poco de dinero a sus papás, los cuales ya reciben la pensión que otorga el gobierno federal, pero de todos modos quiere contribuir con sus gastos. “Mi hermana la mayor, María Isabel Pérez Arredondo, y yo somos las que cuidamos a mis padres, a quienes respetamos y queremos mucho”.





Enrique Pérez canta en los parques, en el tianguis y en otros lugares.





Enrique Pérez comentó que entre sus artistas favoritos se encuentran Joan Sebastian, Ezequiel Peña, Alberto Vázquez, Ana Gabriel, Leonardo Favio, Juan Gabriel y Marco Antonio Solís.

Actualmente canta en el tianguis de Jaral, en el jardín principal, en el mercado municipal y en otros lugares, en donde interpreta canciones de Los Invasores de Nuevo León.

También acude a cantar a Valle de Santiago, a los tianguis de los martes, del jardín principal, al igual que a la plaza llamada Dos Caminos, que se ubica en la comunidad de Caracheo y que pertenece al municipio de Cortázar.

“Estoy muy contento de poder transmitir amor a través de mis canciones, ya que mis papás sembraron amor en mi corazón y en la de mis hermanos por lo cual actualmente vivo con ellos y con mi hermana mayor, por lo cual también agradezco a las personas que me dan una o dos monedas cuando me escuchan cantar”, refirió.

Al ser cuestionado acerca de los instrumentos musicales que sabe tocar, expresó que únicamente la guitarra, la cual se la compró a un joven en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.

“Estoy contento, ya que dice el cantante Juan Gabriel, yo ya no me siento solo, ya estoy muy feliz, tengo una linda guitarra, la que me acompaña para llevarle serenata a la mujer que me quiera”.