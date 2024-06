La fuga sin fin; combustible contamina pozo de riego desde hace dos años en Salamanca

Desde 2022, una fuga de combustible ha contaminado el agua del pozo número 7 de Salamanca, con el cual son regadas 35 hectáreas de maíz forrajero.

En ese periodo, ni Petróleos Mexicanos ni la Comisión Nacional del Agua han encontrado el origen de donde se estima que a diario se desperdician unos 100 litros de hidrocarburo.

Tuvieron que pasar dos años para que la Comisión Nacional del Agua clausurara el pozo para poder intervenir en la zona y reparar la fuga que generó la muerte de 42 vacas en ese periodo que por descuido tomaron agua mientras pastaban, entre otras afectaciones.

El personal de ductos aún no identifica lugar de filtración. / Fotos / José Almanza

La situación se agrava, pues además de desconocer el punto exacto de contaminación del pozo agrícola número 7, que se presume proviene de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), las autoridades locales no han podido interceder en la problemática que afecta las actividades del campo y tranquilidad de los vecinos de la zona por el constante olor a hidrocarburo en el ambiente.

Ante ello, el Secretario del Ayuntamiento, Guillermo García Flores, declaró que hasta no hallar la fuente, el principal responsable de ello es el propietario del pozo, al no dejar de extraer agua, situación por las que no se ha denunciado el hecho a las instancias correspondientes.

Cada vez que se extrae agua sale contaminada con combustible. / Fotos / José Almanza

“Ya se buscó por parte de la dirección de Medio Ambiente, en donde se han tenido las reuniones inclusive con personal de Petróleos Mexicanos, con el personal de la Guardia Nacional, con personal de la Sedena, porque lo que se ve es que se encuentra ya contaminado el manto acuífero, entonces ahí desafortunadamente cada vez que prendan el pozo, va a estar oliendo a hidrocarburo”.

“Sabemos que es una afectación también para un particular que a lo mejor no tiene la culpa de que haya pasado esta situación, lo que nos comentan Petroleros Mexicanos es que están buscando por dónde se pudiera estar filtrando el hidrocarburo hacia el manto acuífero y estamos en las pláticas también Conagua, para que también nos ayude, porque ese es un tema federal, la persona pues obviamente tiene su concesión del pozo, entonces el que tiene la autoridad para mandatar cualquier acción es la Conagua”, explicó.

Está problemática la han padecido desde hace dos años.

En este contexto y a pesar de esta afectación a la fuente de suministro para actividades agrícolas, Guillermo García Flores descartó que exista algún riesgo de que pueda expandirse la contaminación hacia otros pozos utilizados para el consumo doméstico.

“Al momento de los mantos acuíferos que son para consumo humano no presentan ninguna mancha, no hay riesgo de la parte de los de consumo humano, lo vuelvo a reiterar, se monitorean constantemente, este es un pozo que está hecho para un consumo agrícola, en este caso Conagua es la que va determinar las acciones que va hacer si lo cancela, si lo reubica o lo que pretenda hacer (…) lo primero que está haciendo es buscar de dónde es donde se está contaminando, que eso es de lo que está encargado Petróleos Mexicanos, el área de ductos”, puntualizó.

Respecto a las denuncias ante las instancias correspondientes, el Secretario del Ayuntamiento dijo que se está evaluando la situación de manera puntual, ya que de otra manera la denuncia tendría que realizarse en contra del particular.

“Podemos presentar una denuncia, sí, pero aquí la denuncia desafortunadamente aquí nosotros denunciaríamos al ciudadano, porque es quien está utilizando el pozo, entonces aquí nosotros tenemos que valorar, estamos viendo el tema jurídico de cómo denunciar, porque no puedo yo denunciar a Conagua, porque al final no es un tema de Conagua, tampoco no puedo denunciar a Petróleos Mexicanos, porque no tengo yo todavía el estudio, sé que están los olores en la ciudad en esta parte, pero estamos valorando cómo realizar estas acciones porque al final tampoco no se trata nada más de realizarlas en este caso lo que estamos buscando es la solución del problema”, determinó.

Por último, se cuestionó al funcionario sobre las denuncias que han realizado vecinos de algunas zonas aledañas, respecto a los olores hay hidrocarburo que emanan de las coladeras, en este contexto descartó que haya filtraciones hacia la red de drenaje, sin embargo dijo que estos colores se deben a las altas temperaturas, que hacen qué se gasifiquen los residuos en las alcantarillas.