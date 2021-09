La Federación gobierna con rencor

Guanajuato, Gto. (OEM-Informex).- El diputado federal del PAN, Román Cifuentes Negrete, señaló que el recorte de presupuesto para Guanajuato en 2022 es muestra de que Andrés Manuel López Obrador gobierna con rencor.

Lo anterior, luego de que en el Paquete Fiscal de la Federación, presentado esta semana al Congreso de la Unión, se estimó un recorte de siete mil millones de pesos para Guanajuato.

Román Cifuentes, señaló que con esto queda evidenciado que el Gobierno Federal no tiene interés en reactivar la economía a través de diversas vertientes y se enfoca únicamente en la refinería de Dos Boca, el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía.

“No les interesa el resto del país, o les interesa el resto de los estado, esto es gravísimo, porque nuevamente se vuelve a pasar de lado la oportunidad de utilizar el presupuesto de egresos de la Federación para reactivar sectores importantes de nuestra economía, como es el turismo, como es reactivar la industria de la construcción, como es dar apoyos precisamente a los sectores de pequeña y mediana empresa”.

Román Cifuentes expuso que desde la oposición se defenderá que la Federación modifique el presupuesto de egresos para destinar más recursos a los rubros antes señalados.

Expresó que el Gobierno Federal ha dejado claro que su eje de gestión se basa en el revanchismo político, la persecución política y gobernar con rencor contra los estados donde no ganó Morena en las elecciones.

“Hoy esperemos que Morena no se vuelva a doblar, no vuelva a faltar a la dignidad del Congreso de la Unión señalando que no le va a mover ni una coma ni un centímetro (…) Es un mensaje de revanchismo político, vemos que este Gobierno Federal gobierna con el rencor, gobierna con la revancha, gobierna con la persecución política”, culminó.