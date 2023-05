La dirección de seguridad pública emite recomendaciones sobre acoso virtual

La dirección de Seguridad Pública Municipal, emite recomendaciones sobre el manejo de redes sociales, esto tras los diversos hechos de acoso virtual que se presentan en estas plataformas digitales.

El acoso virtual se realiza a través de los actos de intimidación y amenazas a través de las diversas plataformas digitales que se utilizan en la actualidad. Por lo cual, La Dirección de Seguridad Pública, alertó a la ciudadanía sobre estos actos indebidos.





Estas situaciones se presentan con mayor frecuencia a través de mensajes de textos agresivos y despectivos, o comentarios publicados en internet en todo tipo de páginas y cuentas digitales. El acoso cibernético se realiza por varios motivos; diferencias de raza, origen, cultura, orientación sexual, aspecto físico.

Con los hechos que se presentan por medio de las redes sociales, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, emitió recomendaciones para evitar que continúen presentándose estos hechos como el: no responder o hacer clic a enlaces de remitentes desconocidos; Cambie sus contraseñas de forma regular y evite usar la misma en todas las cuentas que tenga, así como datos personales; no intercambien contenidos privados para atraer la atención de otra persona; no publicar fotos intimas en redes sociales; Educa a los menores de edad en la utilización de todas las medias cibernéticas y nuevas tecnologías.





En Salamanca, no se tienen detectado casos de violencia digital.





Hasta el momento, en el municipio salmantino no se tiene registro de que se haya presentado un caso de este tipo de delitos. Las personas que llegan a ser víctimas de estos ataques prefieren no emprender acciones legales y mantenerlo en privado por miedo a represalias.

Por lo cual, el Gobierno Municipal hace un llamado a las personas que sean víctimas de este tipo de delitos a realizar la denuncia correspondiente, asimismo se exhorta a seguir las recomendaciones realizadas para prevenir el acoso cibernético.





La mayoría de los casos no son denunciados.