“La dictadura sanitaria” no permitirá la venta de vacunas Covid en México: Éctor Jaime

León, Gto.- El secretario de salud de Guanajuato, Daniel Alberto Díaz Martínez y el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba opinan que es buena idea que farmacias pudieran vender la vacuna contra la Covid-19 , pero esta debería ser aprobada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y no sólo sea un reflejo de una “dictadura sanitaria”.

Luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador mencionó la posibilidad de venta de vacunas Covid-19 en el sector privado y de afirmar que su gobierno también administrará las inoculaciones de manera gratuita.

A decir del doctor Daniel Díaz, la idea de replicar el modelo de Estados Unidos en México de venta y aplicación en farmacias y supermercados de la vacuna contra el coronavirus es buena, siempre y cuando se cumpla con la normatividad de regulación sanitaria.

“Sería muy bueno, siempre y cuando se cumpliera con toda la normatividad de regularización sanitaria y que estuvieran disponibles, pero es una especulación, hasta el momento ni siquiera hay vacunas que haya comprado la federación para tenerlas en el Centro de Salud o en todas las instituciones. En otros países ya se manejan con normalidad y por qué no hacerlo en algún momento en México”, declaró el titular de la Salud en Guanajuato.

Daniel Alberto Díaz Martínez, secretario de salud de Guanajuato.

Por su parte, el diputado federal, Éctor Jaime Ramírez Barba, duda que la comercialización de la vacuna se lleve a cabo debido a que no está haciendo ni una sola operación, pues la Abdala que es cubana y la Patria de México no son útiles para las nuevas cepas.

“No creo que lo quiera hacer porque lo que ha hecho ahorita en la ley es primero tener registrada una vacuna para uso de emergencia existente hoy se llama Abdala que es cubana y cuando es registrada de emergencia no más las puede recibir el Gobierno Federal, él no está haciendo ni una sola maniobra”, manifestó el diputado y médico, Ramírez Barba.

“Luego, vacunas que podrían comprarse privadamente no les ha autorizado su permanente, entonces qué más quisiera yo que ese fuera el modelo, que las vacunas que hoy fueran útiles para las nuevas cepas la XBB”, explicó.

Ramírez Barba, sugirió que el inmunológico que debería venderse en el sector privado debería ser Pfizer, Moderna o cualquier otra que esté adaptada a las cepas del SARS-Cov-2 para brindar mayor efectividad.

“La Abadal no es útil, la Patria que está haciendo el gobierno tampoco es útil, que pudiera llegar una vacuna de Pfizer o una vacuna de Moderna o una vacuna de otra compañía que también ya esta produciendo para esa cepa específico, que se registre y autorice en México como permanente en la Cofepris y que pueda ser comprada por cualquiera donde quiera, así debería ser pero el gobierno no lo ha autorizado porque está en dictadura sanitaria, lo cual significa que solo es la vacuna que él dice y la pone cuando él quiera aunque no sirva”, concluyó.

Durante su conferencia de prensa, López Obrador recalcó que aunque el país permitirá la venta de vacunas contra la Covid-19 por parte de farmacéuticas y empresas privadas, su gobierno continuará garantizando el acceso gratuito a las vacunas para los ciudadanos.