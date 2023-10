La cuarta transformación está más unida en el Estado

Salamanca, Gto. El diputado federal Gerardo Fernández Noroña, se dijo convencido de que la cuarta transformación estará llegando a Guanajuato en las próximas elecciones, al afirmar que la presencia de este movimiento está más fuerte y unida que nunca.

En Guanajuato hay unidad en Morena, dijo Gerardo Fernández Noroña

"Yo espero que si, la verdad es que en Guanajuato está muy bien, la presencia de nuestro movimiento es muy poderosa, tenemos posibilidades de que la cuarta transformación llegue a Guanajuato, urge. Hay demasiadas décadas de los gobiernos paniaguados al pueblo guanajuatense y esperemos que salgamos en unidad, no está dentro de las preocupaciones de foco rojo Guanajuato en el sentido de la unidad. Veo las cosas bien.”, afirmó el Diputado Federal Gerardo Fernández Noroña en su visita a Salamanca.

La presencia de nuestro movimiento es muy poderosa, tenemos posibilidades, externó.

En su visita a Salamanca, el Diputado Federal manifestó que los cuatro aspirantes a la gubernatura por parte del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) están más unidos que nunca, al igual que el partido en la entidad. Aseguró que continuará apoyando la unidad del partido.

"Tengo la autoridad moral para llamar a la unidad desde un inicio acepté el resultado que favoreció a nuestra compañera Claudia Sheimbaun Pardo, yo quería ganar, hice todo el esfuerzo pero al saber que no me favorecieron las encuestas yo reconocí y he hecho un llamado a la unidad, que es fundamental y con el ejemplo es como se hacen las cosas", externó.

El Diputado, externó que anteriormente no pudo estar presente en las giras anteriores de Claudia, en donde el motivo de su ausencia fue por cuestiones médicas. Fernández Noroña, reiteró que seguirá en el apoyo a pesar de los resultados que se lleguen a dar en el estado guanajuatense.

En pasados días estuvieron presentes en el municipio los cuatro aspirantes para la gubernatura como es Ernesto Prieto Ortega, Ricardo Sheffield, Antares Vázquez Alatorre y Alma Antares, acompañados del Dirigente Nacional de Morena Mario Delgado.

