La Covid-19 me hizo valorar la vida

Tener Covid-19 “me cambió la vida, la valoro más, valoro estar con mi familia y sobre todo despertar todos los días porque es una oportunidad para estar con mis seres queridos y apoyar a la gente que lo necesita”, expresó Ma. Dolores Rojas quien a sus 52 años se contagió con el virus SARS-CoV 2, en julio de 2020.

Dolores Rojas platicó que empezó con mucho dolor de cabeza, temperatura y escalofríos, por lo que de inmediato acudió al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde le sugirieron hacerse la prueba para detectar el Covid-19.

Después acudió a una clínica privada para que le realizaran la prueba del hisopo, donde salió positivo, y después se hizo un análisis de los pulmones para ver si la sangre coagulaba, y al recibir los resultados se reveló que tenía neumonía viral con afectación leve y categoría “A” (fase inicial de la enfermedad).

“Después de darme los resultados el doctor que me atendió me dijo que no tenía caso que me quedara internada porque lo mismo que me iban a dar ahí lo podía tomar en mi casa. Me recetó medicamentos y vitaminas”.

“Me quedé en cuarentena en mi casa, aislada en mi recámara, a la cual le pusieron hule para forrar libros para que no pasara el aire. Una de mis hermanas era la que me ayudaba con lo que necesitara, a limpiar con cloro el cuarto e incluso a pararme porque la enfermedad me debilitó mucho”.

“Estuve sola y debido a eso me deprimí mucho, casi no comía porque la enfermedad me quitaba el hambre y para poder respirar usaba mi inhalador para el asma, el cual me ayudó a no rentar un tanque de oxígeno, debido a que me ayudaba a que no se me congestionara la nariz”.

Indicó que entre los estudios y medicamentos gastó aproximadamente 15 mil pesos. También dijo que no tiene comorbilidades, y que afortunadamente nadie más de su familia se contagió. Asimismo, indicó que vive con uno de sus hijos, además de estar agradecida con Dios por tener otra oportunidad de vivir.

“Esta enfermedad me cambió la vida, la valoro más, valoro estar con mi familia y sobre todo despertar todos los días porque es una oportunidad para estar con mis seres queridos y apoyar a la gente que lo necesita. La verdad sentí feo cuando estuve contagiada porque he escuchado que mucha gente se moría, esperé, le pedí mucho a Dios y dejé todo en sus manos”.

Recordó que el estar en aislamiento le trajo muchos pensamientos y angustias, ya que “si me moría mis hijos se iban a quedar solos, a pesar de que ya son grandes no dejan de preocuparme como madre, también me inquietaba que cuando salgo a trabajar cuido a mis dos nietos en la tarde y si me iba no sabía con quien se podían quedar”.

Indicó que luego de casi tres semanas aislada por la enfermedad, fue dada de alta, volvió a trabajar y a estar con su familia. Hasta el momento desconoce cómo es que se contagió, ya que siempre cumplió con todas las medidas de salud.

Finalmente, pidió a las personas que se cuiden y cuiden a los demás, “porque el Coronavirus sí existe”.