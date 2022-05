La alcaldesa de Moroleón fue captada en lujoso auto deportivo

MOROLEON, Gto.- (OEM-Informex).- La alcaldesa de Moroleón, Denisse Sánchez se refirió respecto a un automóvil lujoso que se vio estacionado afuera de presidencia municipal comentando que el Lamborghini valuado alrededor de siete millones de pesos fue adquirido gracias a las ganancias de los negocios familiares.

En entrevista a medios locales, informó que lujoso auto deportivo no se obtuvo del erario público y tampoco de la política comentando que pudo ser adquirido gracias a los negocios de ropa que su familia ha manejado durante muchos años.

Está valuado en 7 millones de pesos aproximadamente | Fotos: Cortesía

"En mi familia somos textileros porque todo el tiempo hemos fabricado ropa, además de tener otro tipo de negocios relacionados con el comercio, no es algo que yo oculte, los que me conocen desde hace mucho tiempo saben el esfuerzo que mi familia ha realizado para tener nuestros ingresos" refirió.





De igual manera comentó que no es la primera vez que en su familia se adquieren autos de esa gama, ya que desde años atrás a su familia le ha gustado conducir ese tipo de vehículos asegurando que los negocios con los que cuenta han demostrado fiscalmente que estar en regla.

"Yo no tengo nada que ocultar, nosotros hemos tenido automóviles de alta gama desde hace mucho tiempo, no de hace un año ni dos, esto es un tema que le pega mucho a los políticos porque cuando ellos no son nada y llegan a la política se hacen de sus bienes comprando automóviles, terrenos, casas, entre otras cosas los cuales no exhiben porque realmente los obtuvieron del erario público, caso contrario a lo que yo he realizado" señaló.

Por otro lado, algunas personas han comentado que el lujoso Lamborghini valuado en aproximadamente 7 millones de pesos fue un regalo de un amigo hacia el hermano de la alcaldesa, mismo que fue exhibido a través de la red social TikTok por su propio hermano.