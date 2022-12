La administración pública de Cuerámaro cierra bien el año 2022 financieramente

CUERÁMARO, GTO.- En el tema financiero en la administración pública 2021-2024 al ejercer su propio presupuesto se viene cerrando muy bien, a pesar de un inicio no del todo bien aunque al iniciar la gestión se estuvo apunto de pedir algún adelanto de participaciones pero al final no fue necesario gracias al esfuerzo de una re ingeniería administrativa adicional a las aportaciones los servidores públicos que representaron más de un millón de pesos que se refleja en el cierre de este 2022 con lo que fue una planeación no se tuvieron problemas para el pago de aguinaldos, sueldos ni de la operatividad de la presidencia en todos sus servicios.





En el municipio de Cuerámaro la administración pública cierra bien el año 2022 financieramente: Mauricio Arce.





Lo anterior fue declarado por el presidente municipal Mauricio Arce Canchola en entrevista que concedió a El Sol de Irapuato.

Gracias a acciones implementadas como a una planeación mas consiente económicamente se viene sacando un año bastante bien, ya que no se tuvieron problemas para el pago de sueldos, de aguinaldos, como tampoco todo lo que se refiere a la operatividad de la presidencia municipal, como es en gasolinas, combustibles se tiene cubiertos hasta el 31 de diciembre.

Adems de que se pueden tener dos buenas noticias al tenerse dos ahorros muy importantes que generarán la compra de un nuevo camión para la recolección de basura, con recursos 100% municipal que se estará anunciando para el mes de enero muy probablemente, ya que se esta en proceso el tramite de cotizaciones estimándose en este una inversión de los 2 millones de pesos aproximadamente.

Local Con recaudación de más de 5.8 millones cierra el 2022 en cobro de impuesto predial

El dar a conocer estas noticias es reflejo que en el gobierno actual se están haciendo muy bien las cosas y eso es mejorar este servicio, como también se le va a inyectar mas recursos al rastro municipal, que será adicional al millón de pesos que se aplicó el año pasado, en esta ocasión van otros 300 mil pesos para atender detalles pendientes para contar con un rastro que cumpla las normas, finalizó diciendo el presidente Arce Canchola.