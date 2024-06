Karla Martínez buscadora de Irapuato dará foro sobre mujeres que buscan en CDMX

Karla Martínez, mujer buscadora creadora de la Brigada de Búsqueda Independiente en Irapuato, dará un foro ante más de 100 personas de todo el país sobre la realidad que viven tras sufrir la desaparición de un familiar, esto en la asamblea de la organización Amnistía Internacional, dela que forma parte como defensora de los derechos humanos.

Este fin de semana en la Ciudad de México (CDMX) defensoras de derechos participarán en una serie de foros y conferencias en las que compartirán experiencias, conocimientos y fortalecerán la red de apoyo.

Karla Martínez hablará desde su experiencia personal y como después de que su hermano Valentín fuera víctima de desaparición en 2020, dio paso a que dejara toda su vida atrás, su profesión, incluso sus pasatiempos y distracciones para entregarse totalmente a la labor de búsqueda y ahora de defensa de los derechos humanos en general.

“Mi historia particular involucra a la brigada que es uno de mis proyectos, tengo cuatro años buscando a mi hermano”.

Explicó que inició trabajando con la comisión de búsqueda, haciendo labores en el estado, sin embargo tras esforzarse por encontrar la verdad sobre lo que pasó con su hermano, se percató que las búsquedas no tenían análisis de contextos para buscar a todos los desaparecidos del colectivo en el que estaba, Hasta Encontrarte.

“El colectivo Hasta Encontrarte tiene al 90% de sus familiares desaparecidos en Irapuato entonces queríamos estar en unas zonas más cercanas como por ejemplo Cuerámaro, Pénjamo, Abasolo e Irapuato mismo y al pedir búsquedas me daban fechas bastante largas, me doy cuenta de que la comisión trabaja en horario de oficina y eso un día menos en el que no encuentro a mi hermano”.

A partir de entonces empezó a salir sola a buscar, empezó a interesarse por leer carpetas de investigación y hacer el análisis de contexto con el que dijo, carecía la búsqueda de la Comisión de Búsqueda, con un vehículo, y nada de experiencia comenzó a recorrer baldíos, predios y cerros.

“Con esto se empiezan a unir más madres buscadoras, compañeras mías sabiendo que íbamos sin seguridad, en mi vehículo, sin herramientas, incluso porque todavía no habíamos empezado bien lo que era la brigada, después de eso nace como tal el proyecto”.

Las integrantes de la brigada representada por Karla empezaron a buscar herramientas, a tomar cursos, talleres que pusieron en práctica en las búsquedas, desde esa fecha llevan 215 hallazgos de cuerpos sin vida y 17 búsquedas positivas en vida.

ESPERA RESOLUCIÓN SOBRE PETICIÓN DE PROTECCIÓN A MECANISMO FEDERAL

Pero otra de las partes que Karla Martínez expondrá como parte de su experiencia en la búsqueda de su familiar y los de sus compañeras es la de la seguridad, actualmente espera la resolución de un análisis de riesgo para la petición de la seguridad por parte del Mecanismo Federal de Protección, el cual le fue retirado hace unas semanas.

Y es que a lo largo de los años que ha hecho labor de búsqueda, Karla ha sido objeto de muchas situaciones que han amenazado su integridad, y que ha puesto en riesgo su misma labor de búsqueda y por supuesto, su vida.

“En este foro vamos a tener la oportunidad de platicar sobre lo que es una persona buscadora, lo que se tiene que convertir después de que su familiar es desaparecido, es una reunión de personas de Amnistía Internacional de todo el país”.

Reconoció que se percibe en riesgo por su labor, pero la ha seguido haciendo incluso sin seguridad, recientemente se hizo el análisis de riesgo para ver si autoridades determinan regresarle la seguridad, mientras tanto compartirá con más defensores y defensoras de derechos humanos lo que ha significado para ella tratar de cumplir la promesa de encontrar a su hermano.