Juan José Ruíz García, en primera línea de batalla contra el Covid-19

León.- Juan José Ruíz García es un médico especialista en el área de urgencias de la clínica del Instituto Mexicano del Seguridad Social (IMSS) T-21, él como otros médicos y enfermeras de la ciudad está en primera línea de atención de pacientes con coronavirus, un especialista que pese al desconocimiento del nuevo patógeno, se entrega día tras día para salvar vidas, así enfrenta estrés emocional y el temor a contagiarse.

El urgenciólogo del clínica del IMSS T-21 de San Miguel todavía recuerda las primeras noticias que como el nuevo virus se propagaron desde Wuhan.

“Aún recuerdo que a finales de diciembre del 2019, en China se emitió una alerta porque descubrieron una nueva cepa de coronavirus, inicialmente como profesional de salud, piensa, bueno, pero es en China, es prácticamente el otro lado del mundo.

“A los pocos días, la OMS emite una alerta y que la clasifica como pandemia, entonces ahí se encienden los focos rojos a nivel mundial. Yo como médico de urgencias continuaba con la idea de que la pandemia nunca nos llegaría, todavía recuerdo que a finales de febrero del 2020 se diagnostica el primer caso de coronavirus, fue en la Ciudad de México que tenía el antecedente de un hombre de haber viajado a Italia.

“Pero aún así como médicos continuamos con la idea de que será un caso aislado y de que probablemente el virus no se iba a propagar y sin embargo siguió la incertidumbre con los compañeros, pensamos. ¿qué tal que llega?, hay que empezarnos a preparar y de una forma u otra empezaron a hacerse protocolos, programas, a hacer planes de atención y como era de esperarse el virus empezó a propagarse”.

El SARS-Cov-2 llegó así a León y se presentaron los primeros pacientes a recibir atención médica en la ciudad, contó Ruíz en entrevista con El Sol del Bajío.

“Nos empezaron a llegar los primeros casos a mediados de abril, inicios de mayo, y de una forma u otra empezamos a preparar, estudiando, leyendo, lo poco o mucho que se conocía del virus también evitar al máximo el contagio” contó Juan José Ruíz.

Cómo médico Juan José Ruíz explora distintos sentimientos al entrar al hospital, al área asignada para pacientes con COVID-19.

“El mayor temor fue atender los casos graves”

“Yo creo la mayor incertidumbre, el mayor temor, de nosotros como médicos fue atender los casos graves, te sientes un tanto impotente el hecho de conocer poco del virus de ver que muchas personas iban falleciendo y pues hacer el esfuerzo humanamente y científicamente hablando, sin embargo costó muchas vidas”.

Desde los primeros casos en la T-21, Ruíz lo entrega todo, su conocimiento, su energía para revisar y ayudar a quienes se han contagiado. Así nos relata sus días dentro del hospital, en donde observa esta nueva enfermedad, esta neumonía atípica y es que él se piensa como un paciente en una cama.

“Son sentimientos encontrados, uno como profesional de la salud y por ética sabe que tiene que estar al frente de la batalla, sabe uno que tiene que actuar de la mejor manera y atender a la gente en una forma profesional, ética y humana, pero por el otro lado tal vez había un poco de temor al contagio al saber que yo podía contagiarme, a la vez yo contagiar a mi familia, un poco de temor el hecho de saber que tal vez tú mañana estés en una cama, contagiado como algunos de esos enfermos a los cuales tuvimos el honor de atender”.

Juan José dijo que no se siente rendido o no se cansa de su trabajo, “de la profesión como tal no, más de alguna vez me pasó que salí cansado, el estrés emocional que vivimos al enfrentarnos a los pacientes contagiados con Covid-19 es fuerte, pero se supera”.

Historias de esperanza

No todo es pesimismo, pues Juan José tuvo días buenos al ver cómo algunos de sus pacientes han superado la enfermedad y han regresado a sus casas “así como me ha causado muchos detalles, pues también he sentido muchas satisfacciones de ver que gente ha llegado grave, ha llegado contagiada y afortunadamente se va bien a casa y eso te genera una gran satisfacción como profesional de la salud, como médico” contó para la OEM.

Antes de las jornadas se encomiendan

Para el médico urgenciólogo, algunas cosas han cambiado y es que desde que sale de su casa trae puesto el cubrebocas y lleva consigo gel antibacterial consigo.

“Trato de tocar lo menos objetos posibles en la calle” dijo. Sus jornadas de trabajo son todos los días, incluso, los domingos, entra a las 8:00 a.m. y sale a las 2:30 p.m. y antes de entrar al área de Covid, Juan José y sus compañeros se encomiendan, se preparan mentalmente.

“Una vez que llego al hospital me preparo mentalemnte, hacemos alguna oración o simplemente nos encomendamos al creador, nos ponemos el equipo de protección y entramos a atender a la gente como se debe” comentó Juan José Ruíz García.

Relató que profesionales de la salud que han entregado su vida se han contagiado “tengo la mala experiencia y tristeza de haber vivido contagios de compañeros, dos o tres compañeros fallecieron de Covid y ahorita tengo un compañero muy estimado, está en terapia intensiva, está intubado, los médicos están haciendo el mayor esfuerzo y ahí está el doctor debatiéndose, entre la vida y la muerte”.

Pese a la crisis sanitaria que se vive en todo el mundo por la pandemia, Ruiz comentó “siempre he dicho, los médicos de urgencias que estamos en primera línea de batalla estamos acostumbrados a trabajar bajo estrés, estamos acostumbrados a trabajar en servicios que la mayor parte del tiempo están sobresaturados y eso no ha ayudado mucho a nosotros, en mi caso en mi especialidad sí me he sentido cansado pero cansado mentalmente por la fatiga emocional”.

Día tras día, los profesionales de la salud se esfuerzan y las condiciones por esta pandemia son duras para ellos, pese a hacer lo posible porque sus pacientes el virus ataca desproporcionadamente “he visto personas que fallecen con algo que se llama síndrome de distrés agudo respiratorio agudo, severo, que lo ocasiona el COVID- 19 y a pesar de que hemos hecho el esfuerzo médicamente, muchas personas han caído” dijo Ruíz en entrevista que le hizo la OEM en la clínica T-21.

Juan José Ruíz contó para El Sol de León“creo que me han afectado todas porque finalmente todos son seres humanos, pero sí en especial pues a los pacientes jóvenes, a los que tienen ganas de vivir, pero desafortunadamente el virus les ataca de una forma tan extensa que fallecen rápidamente, pierdes un compañero, un amigo y porque no decirlo un elemento de atención”.

Insiste en cuidados





Juan José Ruíz García insistió en el usos de cubrebocas, en lavarse las manos de manera periódica para evitar el contagio de coronavirus “no me canso de insistir en los cuidados, evitar espacios cerrados y espacios conglomerados”.

Es Día del Médico y Juan José Ruíz todos los días asiste a su trabajo en la clínica IMSS-T-21 en San Miguel, se pone su equipo de protección, se encomienda y después se entrega a sus pacientes, así les salva la vida, así, ante las duras condiciones que provocó la pandemia de la covid-19 trata de que lleguen a casa.