Juan José Rodríguez Chávez, el hombre que dedicó su vida a narrar y conservar la historia de Salamanca

A lo largo de 32 años, Juan José “Juanito” Rodríguez Chávez se ha encargado de relatar y dar a conocer los acontecimientos históricos en el ámbito social, cultural y de la vida diaria de Salamanca; en este periodo, su amor y dedicación por el municipio le nació desde su llegada al “Dulce Nido”, cuando tenía siete años.

Nacido en Viudas, al oriente en el estado de Aguascalientes, Juan José Rodríguez emigró a temprana edad a Salamanca, en donde a lo largo de su tiempo en el municipio le han tocado vivir entrañables hechos ocurridos que han pasado a la historia.

A inicios de año, las autoridades locales reconocieron sus 32 años de trayectoria como cronista de la ciudad. Su gusto por la historia así como su espíritu por conocer la historia de Salamanca se dio cuando era niño, al encontrar entre las pertenencias de su madre, fotografías antiguas de la ciudad, así como un libro de leyendas del municipio.

“Yo como terminé de hacer la investigación del sitio real de la fundación de Salamanca, yo digo que fue como premio, la presenté al Cabildo y de acuerdo con los documentos, me la aprobaron y se trae uno el gobierno municipal del Barrio de Nativitas al centro de la ciudad, el Jardín Constitución y a partir del primero de enero de 1991 se empezó a festejar la fundación de Salamanca en este jardín. Yo siento a lo mejor que como premio a mi investigación, se fijaron en mí para otorgar por el Ayuntamiento del entonces presidente Rogelio Gutiérrez Solórzano, porque gobernó dos períodos y entonces me dijo el entonces presidente, que necesitaban un cronista de pie y cuando se nos ofrezca poder consultarlo en con esa persona”, explicó.

Al llegar a la pubertad, visitó diversas comunidades, entre ellas las zonas turísticas, barrios y colonias de Salamanca, esto con el objetivo de tener información recopilada del municipio. Esto lo llevó a generar un gusto por la investigación de la ciudad, lo cual ha quedado recopilado en un gran archivo de la ciudad el cual está conformado de literatura y fotografías del antiguo Salamanca.

“Yo aprendí mucho de tres personas y de otros, entonces ya me hicieron entrega de una carta que pasó al Ayuntamiento y la condición del anterior cronista es que yo fuera auxiliar de él como cronista auxiliar, pero pasaron dos o tres semanas y me llamaron y me habían aprobado como cronista y en la entrada de la Secretaría del Ayuntamiento me dijeron sin ceremonia ni nada y a través del secretario Artemio Cárdenas Montoya, quien me entregara el nombramiento de cronista de la ciudad, fechado el 14 de julio de 1991 y el oficio está fechado el 15 de julio de 1991”, explicó.

A lo largo de su periodo se dedicó a recabar información para saber en qué lugar, día y fecha se llevó a cabo la fundación del municipio de Salamanca. Juan José Rodríguez Chávez fue autor de “Crónicas de Salamanca”, obra que se dio a conocer en 1993, además fundó el primer frente guerrillero de Salamanca en el año 2003.

“Me ha tocado ver el paso de 12 presidentes municipales, me pidieron mi trayectoria en presidencia municipal y la acabo de entregar, ocupe 23 cuartillas de todo lo que logré en mis 33 años como cronista de la ciudad en donde presenté todos mis proyectos, logros, menciones en favor de la historia y cultura de Salamanca.

Los padres adoptivos del cronista Juan José Rodríguez Chávez fallecieron: Pascuala Cendejas de Ramos, en 1971 y Antonio Ramos Vázquez en 1974.

Ante ello, la actual administración municipal se encuentra preparando un evento de jubilación de “Juanito” como cronista de la ciudad, estando en búsqueda de una nueva persona dedicada a la historia del municipio de Salamanca.