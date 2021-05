Jóvenes motivados a cuidar el medio ambiente

Uriel y Jair Díaz son jóvenes salmantinos que, gracias al ejemplo de su padre, han comenzado a limpiar el río Lerma desde el mes de enero a la fecha.

Ante la problemática ambiental que existe en el municipio, los jóvenes hermanos comenzaron a ayudarle a sus papás después de sus actividades, tanto del hogar como escolares, realizan la limpieza de lo es la cercanía del río Lerma en su hogar.

Luego de sus labores educativas se salen a ayudar a su padre a realizar la recolección de basura en la ladera del río.

Los jóvenes cometan que para ellos esta actividad les ayuda a ser más conscientes para cuidar su planeta, además de que se dan cuenta de la falta de cultura ecológica que no hay por parte de la población, pues Uriel y Jair han encontrado mucho tipo de basura alrededor de estos meses que han estado limpiando el río.

Uriel, comenta que sí es difícil y tedioso limpiarlo porque muchas de las veces ellos limpian y la gente vuelve a ensuciar, sin embargo los jóvenes no se dan por vencidos, “seguimos haciendo esta labor de ayudar un poco a nuestro medio ambiente, pues este planeta es para nosotros y se quedará para nosotros y si no lo cuidamos nos va a pasar factura, por eso me gusta ayudar a mi papá y junto con mi hermano pasamos tardes o mañana haciendo esta labor que para nosotros nos deja un gran significado y experiencia en nuestras vidas”.