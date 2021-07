Jóvenes dudan de que lleguen dosis

Los jóvenes salmantinos manifestaron que, aunque ya comenzaron a registrarse para ser inmunizados, consideraron precipitada la habilitación del registro para personas de 18 a 29 años, ya que aún no se completan esquemas de vacunación en algunos grupos de edad, por lo que todavía ven lejana la llegada de biológicos para este sector.

Aún falta de vacunarse el sector de 30 a 39 años de edad.

“Ya me registré y ya solamente me queda esperar a que establezcan la fecha que más o menos pienso que será a partir de septiembre, sin embargo se me hace muy exagerado y rápido que comenzaron a abrir esta sección porque todavía faltan varios sectores por vacunarse como son los de 30 a 39 años y apenas se inmunizó en primera dosis a los adultos de 40 a 49 años”, dijo Alberto León.

Daniela, de 21 años de edad, dijo que pese haberse registrado, manifestó que aún ve lejana la vacunación para su sector, ya que apenas se ha comenzado con las personas de 40 años y más, pero no pierde la esperanza de que se antes de finalizar el 2021.

El habilitar el registro a la vacuna para la población de 18 años en adelante brinda un panorama esperanzador para Lizeth ante un regreso a clases a las universidades, que ya está más que confirmado, “creo que todos estábamos algo preocupados por el cuándo nos vacunan y si sería antes de volver a entrar, con este registro nos dan a entender que sí, y uno se queda más tranquilo pero aún hay mucha gente que todavía no vacunan, no han acabado con los demás y ya están registrando a otros, aún así espero que no tarden para que las cosas vuelva a ser como antes”.

Finalmente Karen y Soledad señalaron que los jóvenes son el sector más vulnerable y es por ese motivo que deben estas vacunados, por lo que esperan que la inmunización pueda llegar pronto y se realice de manera organizada.

No obstante, los jóvenes comentaron que todavía ven lejana la inmunización para su sector, ya que los lotes de biológicos llegan conforme la demanda y todavía faltan algunos esquemas por completar, pero no pierden la esperanza de ser vacunados antes del mes de septiembre.