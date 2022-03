Joven mixólogo busca hacer historia

Jonathan Gómez Herrera, de 26 años, joven que representó a Salamanca en el concurso de Mixólogo, actividad a la que se dedica desde hace 10 años y donde obtuvo el primer lugar, buscará representar a México en un próximo concurso que se llevará a cabo en Australia.

Luego de su victoria en la cuarta edición del Tequila Mixology Contest 2022, en Guadalajara, un concurso de bebidas donde bartenders del país exponen sus creaciones, donde compitió con mixólogos de otros lugares como Italia, Puerto Vallarta, Cancún, Sonora y Sinaloa, Jonathan ha decidido tomarse un descanso, para posteriormente prepararse para la siguiente competencia que se realizará en Ciudad de México y donde también buscará obtener el pase directo para representar a México a nivel mundial.

Jonathan vio en la coctelería una manera de expresión mediante la gastronomía, pasión que nació hace 10 años, cuando el fallecimiento de su papá lo llevó a explorar rumbos desconocidos, convirtiéndolo en cocinero para luego continuar como ayudante de mesero, ayudante de barra, hasta comenzar su camino como bartender.

“Mi padre es mi héroe. La persona que me formó como persona. Me enseñó a ser humilde y echarle ganas (…) y por eso me preparé mucho para poder ganar este concurso. Fue un proceso muy largo, pesado, y el hecho de llegar sin recursos a un lugar que no conoces donde no tiene a alguien que te ayude, y el ganar este concurso nos hace sentir muy contentos, al escuchar tu nombre te genera algo bonito, ya que uno le echo ganas”, explicó.

Gómez Herrera se considera una persona a la que le gustan los retos, por eso siempre está en competencia consigo mismo, buscando innovar en cada una de sus creaciones y uno de los que marca su vida y esencia es el coctel Don Martín, ya que fue un homenaje a su abuelo.

En su autoría, Jonathan cuenta con 30 cócteles registrados, sin embargo esta no es una cifra exacta, ya que todo depende de la capacidad de improvisación y la pasión con la que se haga las mezclas.

Lo que sí es un hecho y más para Jonathan que lleva más de 10 años, es que la mixología, es el arte de combinar sabores, experiencias y sueños, en una sola bebida, un camino que afortunadamente a él le ha tocado recorrer y del cual se ha convertido en un ávido apasionado.

Antes de su tan anhelado viaje a la Ciudad de México donde buscar a competir con los mejores para obtener un pase directo a competencias mundiales, Jonathan primero buscar a centrarse en la elaboración de cócteles para el bajío, como una muestra de agradecimiento que le ha brindado la comunidad bartender de esta zona y que sigue confiando en las cualidades del salmantino.