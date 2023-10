Reconocen a joven guanajuatense como Guardia Nacional honorario

Irapuato, Gto.-Luis Enrique Fonseca Pérez, un joven guanajuatense fue reconocido como Guardia Nacional de honor, esto después de que fuera captado durante el desfile cívico militar del pasado 28 de septiembre en Guanajuato Capital mientras realizaba el saludo militar a uniformados en símbolo de respeto y admiración.

El video pronto se volvió viral pues generó controversia entre la ciudadanía y hasta elementos, pues por un lado hubo quienes reconocieron la admiración del joven hacia las fuerzas armadas y lamentaron que sólo uno de los elementos respondieron el saludo durante el desfile, mientras que otros señalaron que el saludo era incorrecto pues solo los uniformados pueden saludar de ese modo.

Pero la respuesta de la Guardia Nacional ante esta muestra de respeto fue favorable, de tal forma que a través de las mismas redes sociales lograron ponerse en contacto con el joven y su familia para brindarle un reconocimiento que actualmente lo identifica como un Guardia Nacional de honor.

El General comisario Rogelio García Pérez, quien presidió el evento protocolario dio un mensaje sobre la labor de proximidad social que realizan informados de las Fuerzas Armadas.

“Más que solo proximidad social necesitamos humanidad, trabajamos demasiado pero hemos sido poco empáticos, por ello ejemplos como el del joven Luis Enrique Fonseca Pérez nos permiten tener una visión más acertada al sentido por el que fuimos destinados, ganar el aprecio, afecto, respeto y cariño de la población que a través de la democracia y la soberanía nos entregó las armas para protegerlos, cuidarlos y defenderlos”.

En presencia de familiares del joven y autoridades militares Luis Enrique Fonseca Pérez recibió su reconocimiento y un presente por parte de la Guardia Nacional.

“Los guardias nacionales le contestamos su saludo cordialmente, además su atención a nuestro cuerpo especial nos llena de orgullo, siéntase usted un guardia honorario”, dijo el general al joven al entregar este título honorario.

Durante la ceremonia cívica fue refrendado un mensaje de responsabilidad de las Fuerzas Armadas ante la población por parte del general Rogelio García Pérez.

“Jóvenes guardias nacionales, la población nos evalúa día a día y conoce su actuar, somos guardias, soldados, padres, hijos y hermanos, admiran sus constantes sacrificios y reconocen actos de valentía en los que nuestros compañeros han entregado la vida con honor en beneficio de la sociedad, estos reconocimientos se replicarán en la juventud mexicana y dia a dia se sumarán más muestras de amor a México, retomaremos y seguiremos por un camino en el que nuestro país merece estar”.

“La vida tiene obstáculos pero no debemos desistir”

Luis Enrique Fonseca Pérez se ha enfrentado a múltiples dificultades en su vida, después de haber luchado contra el cáncer en su adolescencia, el mensaje de lucha, sacrificio y constante esfuerzo de las fuerzas armadas ha tomado mayor sentido.

El joven guanajuatense reconoció que su admiración por los uniformados nació desde su temprana infancia, el interés por temas de seguridad nacional e internacional le hizo valorar cada una de las vidas de los soldados a quienes ve como héroes que están dispuestos a sacrificar su vida por la de su nación.

“Al principio mi vida fue normal, a los 15 años llega una enfermedad, un osteosarcoma de rodilla que me detectaron por unos accidentes que tuve, decidieron amputarme la pierna porque estaba muy avanzado”.

A partir de esto la vida de Luis Enrique dio un giro, tuvo que abandonar su escuela para empezar con su tratamiento, ciclos de quimioterapia y prepararse para vivir con una discapacidad, pero eso no frenó sus sueños, por los que actualmente sigue luchando de la mano de su familia.

“Fue un momento difícil, cambié a un colegio particular, gracias a Dios y a mi familia salí adelante, me echaron la mano para entrar a estudiar informática, soporte técnico, diseño de páginas web, algo de programación, concluir pues mis estudios más avanzados”.

Aun con la preparación que Luis Enrique tiene dijo que ha sido difícil conseguir empleo por su discapacidad, pero aún así ha podido desempeñarse en distintos puestos que le han permitido explotar sus conocimientos y aprender más cosas.

“Busque trabajo después del colegio, ha sido difícil conseguir trabajo por la discapacidad, en León trabaje en un call center, inicie mi vida laboral, después decidí entrar a una empresa de monitoreo de alarmas y videocámaras, dos años más tarde me cambié a CDMX para trabajar allá en atención de tickets, estuvo bien el trabajo.

“Al final del día Dios me ha puesto a personas que me han sabido ayudar, me dedico actualmente a la serigrafía en el negocio de un amigo”.