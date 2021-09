Jornadas Anticovid reactivan comercio

Las Jornadas de Vacunación Anticovid-19 se han convertido en fuentes económicas principalmente para el comercio semifijo, abriendo mayores oportunidades de consumo durante los días de vacunación, tal es el caso de la señora Maricruz Villanueva Díaz, quien con estos acontecimientos tuvo una oportunidad económica.

La vacunación también la han beneficiado económicamente.

Con más de 30 años en el comercio semifijo, Maricruz señaló que las jornadas de Vacunación Anticovid-19 se han convertido en un aliciente para sus ventas, pues previo a ellas el panorama era oscuro para el comercio, principalmente por la poca afluencia de personas en la zona centro.

Durante mucho tiempo, Maricruz estuvo vendiendo raspados afuera de Casa de la Cultura, donde al salir los niños y niñas de los talleres acudían a comprarle, pero con la pandemia tuvo que trasladarse a otras zonas como el mercado Tomasa Esteves, Jardín Principal e incluso en la colonia Constituyentes, que es donde actualmente radica, aún así su espíritu no se quebranta, ya que está acostumbranda a trabajar.

“Yo fui madre soltera y saqué adelante a mis hijos yo sola, echándoles ganas, por eso que no me digan que las mujeres no pueden, a mí no me tienen que decir que no, sí se puede, yo me hice cargo de mis hijos e incluso de mi marido”, expresó.

Con la llegada de las jornadas de vacunación no solamente se le abrió la oportunidad de vender en los lugares donde se instalan los módulos de vacunación, sino que también el retorno a las aulas, la motivo a buscar suerte en el preescolar de su colonia.

Con tan sólo 59 años de edad, Maricruz sale todos los días de su casa en la colonia Constituyentes hacia el centro de la ciudad donde instala su carrito desde las 14:00 hasta las 21:00 horas, pero en las Jornadas de Vacunación llega más temprano con tal de que la ganancia pueda ser mayor para sacar los gastos del día a día.