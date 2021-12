IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). Jorge N. no podrá tomar protesta como diputado federal, pues ya transcurrieron los 30 días que establece el Artículo 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como periodo máximo para sumir el cargo de legislador; por ello, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados se comprometió a que durante el miércoles 15 de diciembre hará la declaratoria del vencimiento de dicho plazo.

Y es que durante la sesión ordinaria del martes celebrada en la Cámara de Diputados, legisladoras del Partido del Trabajo subieron a la tribuna para manifestar su oposición a lo que el diputado federal electo Jorge N. tome protesta, pues supuestamente estaba considerada dentro de la orden del día, por lo cual decidieron hacer protesta para que esto no se llevara a cabo.

Las diputadas del PT presionaron para que Jorge N. no tomara protesta, como supuestamente se pretendía. . Fotos: Cortesía | @DiputadosPTLXV

Con pancartas con leyendas como “Yo sí te creo”, “No más violencia política de género”, “No es abuso, es violación”, las legisladoras petistas Esther Martínez, Margarita García, Araceli Celestino, Magdalena Núñez, Ana Karina Rojo y Dionisia Vázquez tomaron la tribuna en San Lázaro por alrededor de 15 minutos y señalaron estar en contra de la reclasificación que hizo la Fiscalía General del Estado de Guanajuato del delito original por el que se le acusó a Jorge N., que era de violación espuria y que finalmente quedó en abuso sexual, lo cual le permitió salir de prisión y enfrentar el proceso legal en libertad.

Ante esto, el diputado federal del Partido Acción Nacional, José Elías Lixa, manifestó su solidaridad para con las presuntas víctimas y señaló que el fuero no debe ser utilizado para evadir ninguna responsabilidad penal que se esté enfrentando.

Además, pidió a la Mesa Directiva que declare que ya pasó el periodo legal para que Jorge N. tome protesta como legislador federal y con ello se determine que no hay razones para que pudiera llegar a la Cámara de Diputados.

“Pido a la Mesa para que se haga la declaratoria de que han transcurrido más de 30 días sin que el sujeto señalado en esta tribuna haya rendido protesta y, por tanto, han transcurrido los plazos para que pueda hacerlo y ese es un procedimiento que tiene que subsanar la Mesa Directiva y que le da certeza a todas las personas que tienen la duda”, señaló.

Por ello, la Mesa Directiva se comprometió a que este miércoles será declarado vencido el plazo para que Jorge N. tomará posesión como legislador federal.

La decisión se tomó con base en el Artículo 63 Constitucional, que indica lo siguiente: “Las Cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia, en cada una de ellas, de más de la mitad del número total de sus miembros; pero los presentes de una y otra deberán reunirse el día señalado por la ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro de los treinta días siguientes, con la advertencia de que si no lo hiciesen se entenderá por ese solo hecho, que no aceptan su encargo, llamándose luego a los suplentes, los que deberán presentarse en un plazo igual, y si tampoco lo hiciesen, se declarará vacante el puesto”.

Aunado a ello, Jorge N. no habría podido tomar protesta como legislador panista, toda vez que la noche del lunes la Comisión Permanente del PAN en Guanajuato determinó suspender provisionalmente sus derechos partidistas de manera provisional, en tanto dura el proceso legal que enfrenta.