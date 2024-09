Jorge Espadas destaca diálogo en la 66 Legislatura del Congreso de Guanajuato

Guanajuato, Gto. El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Guanajuato, Jorge Espadas Galván, sostuvo que todas las fuerzas políticas serán escuchadas con el objetivo de construir mediante el diálogo.

Para esta legislatura 66 habrá representación de todos los partidos políticos, contando con cinco grupos parlamentarios y dos representaciones parlamentarias.

Por parte del PAN quedó como coordinador Jorge Espadas, David Martínez Mendizábal representará a Morena, Alejandro Arias Ávila es el coordinador del PRI, mientras que Sergio Contreras Guerrero y Rodrigo González Zaragoza serán los coordinadores del partido Verde y Movimiento Ciudadano respectivamente.

Además, la legisladora Carolina León Medina será la representante parlamentaria del Partido del Trabajo y la diputada María del Pilar Gómez Enríquez quedó como la representante parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.

“Este es un parlamento, venimos a hablar, a dialogar y a construir a través del diálogo una visión que pueda ser benéfica para el Estado. Esa es la misión que tenemos. Para eso nos contrataron las ciudadanas y los ciudadanos y eso lo vamos a hacer todos los días”.

Sobre la conformación de las comisiones, Espadas Galván dijo que por parte del PAN hay interés por algunas presidencias, aunque no dio los detalles, pues dijo que primero deberán conocer también la postura de los demás grupos y representaciones parlamentarias.

“Hay interés de manera general en todas, en las 19 comisiones legislativas permanentes hay interés en todas. No hay una que no nos ocupe”.

Cuestionado sobre que Acción Nacional no tendrá la mayoría del Congreso, recordó que no es la primera vez que trabajan de esa manera, por lo que reiteró que hoy se priorizará el diálogo, más porque se avecinan temas de gran relevancia, como lo es las reformas en materia de seguridad y judicial.

“Queríamos encontrar, en principio, tengo que revisar cada diputada, cada diputado tenemos que revisar el texto de la minuta porque hoy yo te soy muy honesto, no la conozco, pero además nadie la conoce, ustedes no conocen el texto de la minuta porque no nos ha llegado, nos llegará, la estudiaremos, esperemos que no se nos pierda en el correo, la estudiaremos y lo resolveremos”.

Finalmente, el presidente de la Junta de Gobierno expresó que también buscarán continuar con el trabajo coordinado con los otros dos poderes del estado, respetando la autonomía de cada uno de ellos.