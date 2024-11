Proceso para designar nuevo fiscal en Guanajuato inicia en enero de 2025

GUANAJUATO, Gto. El coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso local, Jorge Espadas Galván, aclaró que no pueden adelantar el proceso de designación de nuevo fiscal estatal, antes del primero de enero de 2025, pues la Ley marca que, si hay titular, no se puede buscar su remplazo.

A pregunta directa sobre si el PAN ya comenzó a analizar perfiles dijo que no, pero reconoció que su grupo parlamentario ya ha hablado sobre la metodología para la designación de la nueva persona titular.

“A partir del 31 de diciembre inicia el proceso legal del Congreso. Entonces, la respuesta concreta es no y arrancamos el 1 de enero (...) De hecho, es un proceso que, como bien lo dice, es la primera vez que se va a aplicar y, bueno, estoy seguro que todos los coordinadores, todos los grupos parlamentarios, las diputadas de las representaciones están en esta valoración, como lo estamos nosotros”.

Recalcó que las pláticas entre los diputados panistas han sido entorno a la dinámica para la renovación del cargo de la fiscalía y no para ver los perfiles.

Recordó que, hasta el año que entra se comenzará con el análisis de las propuestas que surjan desde la propia Junta de Gobierno y Coordinación Pública, pues como lo mandata la Ley, en este caso no se realiza una convocatoria pública.

De las opciones que se pongan en la mesa, explicó que se enviará una propuesta con cinco perfiles al Poder Ejecutivo, en este caso a la gobernadora Libia García Muñoz Ledo, quien de ahí deberá seleccionar a tres personas para conformar la terna que valorará el Pleno del Congreso en una sesión ordinaria.

Cuestionado sobre el presupuesto que dejará Carlos Zamarripa Aguirre para el 2025, en donde se contempla un nuevo titular, Jorge Espadas aclaró que el anteproyecto de la Fiscalía del estado se integra dentro del Paquete Fiscal, porque así se marca en la Ley, por lo que no se podría no tener propuesta o esperar a que entre la nueva persona titular para que arme su presupuesto.

“En la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos se establecen plazos. Yo supongo que todos los mandaron, se mandan a la Secretaría de Finanzas, se integra y presenta el 25 de noviembre a más tardar. Yo no creo que exista un presupuesto que mande el Ejecutivo sin contemplar a la Fiscalía General del Estado”.

Finalmente, el legislador recordó que, una vez entrado el siguiente año se designará un encargado de despacho para la Fiscalía en lo que se realiza el proceso de designación del nuevo o la nueva titular.