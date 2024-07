Joaquín Cosío comparte consejos de su trabajo a irapuatenses

El actor Joaquín Cossío Osuna se presentó en el Teatro de la Ciudad, donde compartió con las y los irapuatenses consejos y les habló de los retos que ha tenido durante su carrera donde ha incursionado en teatro, televisión, cine, doblaje y más reciente en podcast.

Joaquín Cossío Osuna mencionó que en lo particular, desde que inició su carrera artística lo ha visto como una actividad divertida en lugar de verlo como un trabajo y esto le ha servido para llegar hasta donde se encuentra actualmente.





En la conferencia aconsejó a la juventud que quiere dedicarse a la actuación.





“Desde el principio he pensado que estoy jugando, estoy haciendo lo que me encanta hacer que es jugar el momento en que yo veo todo esto como una obligación laboral ya se me acaba, se me acaba la carrera”.

Expresó que la televisión era un medio que no era de su agrado, algo que con ayuda de sus amigos más cercanos pudo evitar y dedicarse a lo que realmente le interesaba, el teatro y el cine.

“La televisión casi no me gusta, participar en telenovelas, pero tuvo la fortuna de poder aguantar porque no tenía dinero gracias al apoyo de unos amigos que me hospedaron en su casa y tuve la dicha de poder dedicarme al cine, trabajar en lo que más me gusta y lo que me ha traído hoy hasta ustedes”.

Narró que en su juventud estudió Ciencias de la Comunicación, ya que se percibía como un docente, pero al enamorarse del escenario y de la pantalla grande, quiso aprender cada vez más y lo hizo de manera independiente con ayuda de cursos y talleres; asimismo, dijo que aquellos artistas que comenzaron a trabajar directamente en la televisión no tuvieron la oportunidad de aprender a construir un personaje, que en el teatro sí se adquiere este aprendizaje.

“Aprendí solo, porque tenía mucho entusiasmo y energía por ser actor e interpretar personajes, tomé talleres, pero el teatro fue la gran plataforma de todos los actores, creo que quienes empiezan en la televisión sin haber hecho teatro, es más complejo porque no saben cómo construir un personaje.

Explicó que tanto como el cine y la televisión, tienen en común que si el actor comete un error podrá volver a repetir la escena, en cambio en el teatro, equivocarse complica el trabajo, debido a que se tiene que improvisar para retomar la historia que se está contando.

“La ventaja que tiene el cine y la televisión en relación al teatro es que si te equivocas, tienes opción para volver hacerlo, en el teatro al entrar al foro se acabó, ahí no hay manera de equivocarte o si te equivocas arréglalo porque el espectador no está como para tolerar errores, hay que buscar la manera de volver a la normalidad”.





Otro de sus trabajos de gran calibre ha sido prestar su voz a personajes animados o de películas traducidas al inglés, el cual aseguró es complejo, ya que se debe saber cómo empatar los labios del personaje con la voz.

"En el tema del doblaje, tienes que ver cómo mueve la boca el personaje para actuar de manera natural, tienes que tener cuidado de emparejar lo que el movimiento de la boca del personaje con lo que tú estás diciendo y pensemos que la mayoría de estos personajes hablan inglés, para eso hay ingenieros y directores que son los que están también ahí cuidando mucha atención, en general entonces bien difícil el doblaje, pero también es muy divertido”.

Añadió que en esta carrera es común que las y los actores reciban negativas en ciertos papeles, recomendó que quienes quieren dedicarse al mundo del arte deben estar preparados mentalmente para esto, ya que será algo que se repetirá continuamente, dependiendo si no cumplen con las características que se solicitan para interpretar un personaje, como lo es la edad y la apariencia.





“El no hay que aceptarlo, los actores jóvenes tienen una expectativa fabulosa, pero los actores mayores, pues simplemente ya no hay tantos papeles, los hay desde hoy, pero no tan no son tantos como puedes esperar y aquí lo aceptamos, no es tan frecuente como en sí y tienes que pensar ‘no me quedé, no importa’ y tienes que continuar”.