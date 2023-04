Irreal que en empresas de Guanajuato prolifere el consumo de drogas: Rangel

Irapuato, Gto. (OEM-Informex).- Alejandro Rangel Segovia, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Metal Mecánica Automotriz (Sitimm), aseguró que ni los trabajadores que representan ni en las empresas en donde laboran han tenido casos de consumo de drogas, por lo cual las declaraciones hechas por el presidente Andrés Manuel López Obrador no deben estigmatizar a la industria, sector que está generando tanto la riqueza como los empleos que el país necesita.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Metal Mecánica Automotriz de Guanajuato afirmó que las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que en Guanajuato siete de cada 10 trabajadores de empresas manufactureras en el estado consumen droga, son inexactas e injustas, pues son datos “al aire”.

El secretario general del Sitimm dijo que cuando se ha detectado a algún trabajador con algún problema de adicción se le ha acompañado para que supere esa situación.

Aseguró que en Guanajuato los hechos de violencia han ocurrido en las calles y no en las empresas ni tampoco han estado involucrados trabajadores de éstas, por lo que calificó como poco concisa su declaración y, además, como que denigra al sector empresarial y sus trabajadores.

“Es muy injusto, además, muy inexacto, no puede generalizar, no veo estadísticas, que mencione cuáles casos en concreto, dónde le consta que esto sea así, si está extrapolando para decir que muchos de los fallecimientos en las calles, los asesinatos, pues sí, hemos visto aquí que es por la guerra de las zonas y que el muchacho anda vendiendo de un bando y otros, eso sucede en las calles, pero no en las empresas”, enfatizó.

Además, dijo que por ello en los contratos colectivos quedan bien estipuladas las horas de trabajo, por lo que también es irreal que haya jornadas de explotación laboral, cuando eso ha quedado bien asentado en las negociaciones contractuales con las empresas para las que trabajan.

Alejandro Rangel Segovia reconoció que en Guanajuato, en algunas empresas sí se han detectado consumo de drogas en algunos de los trabajadores, sobre todo los de nuevo ingreso, sin embargo, éstos se han logrado detectar a tiempo e incluso se les ha dado acompañamiento para que no caigan en adicción.

Dijo que es un reto el mantener a la población alejada del consumo y venta de droga, principalmente en los jóvenes, sin embargo, con la detección a tiempo puede que éste no se siga esparciendo.

“Es un reto, es verdad que es un fenómeno creciente el hecho de que México y sus jóvenes están más susceptibles de incursionar en la prueba de drogas, entonces hay un reto social generalizado y en particular como sindicato lo queremos adoptar, al decir que si es localizado algún joven afiliado con nosotros, no es verlo como un apestado, sino una persona susceptible de ser atendida y daremos el acompañamiento para que pueda salir de esto”, mencionó.

Por ello, el secretario general del Sitimm agregó que dentro de este sindicato al que están adheridos trabajadores de empresas como Honda y Toyota, por ejemplo, buscarán impulsar la creación de mecanismos muy consistentes de detección de posibles problemas, pero no sólo de los trabajadores, sino incluso de su núcleo familiar.

“No es permisible cuando se han localizado estos casos, está muy claro el reglamento interior y la ley laboral, que no pueden estar así en un lugar de trabajo, en una condición como esa, por eso hay de manera sorpresiva y continúa pruebas de antidoping en los centros de trabajo, pero de eso a que sea un consumo generalizado en los centros de trabajo, eso no es una realidad y hay que decirlo como es”, agregó.