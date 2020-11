Invitan a sumarse a “Tu encuentro”

Ante la intención de formar un capítulo del colectivo A tu Encuentro que opere en esta ciudad, el director de Sembrando comunidades y asesor de este organismo, José Gutiérrez Cruz, invitó a las familias sumarse a esta iniciativa.

Expuso que es importante contar con un capítulo en esta región, para que se puedan hacer valer los derechos de las personas desaparecidas y sus familias.

Informó que en este municipio se sabe de cinco familias que tienen personas desaparecidas que están buscando unirse al colectivo A tu Encuentro y recordó que con esa misma cifra comenzaron en Irapuato.

“Estamos haciendo la invitación para el próximo sábado a la 13:00 horas afuera de las instalaciones del Ecoparque, para que todas aquellas personas que tengan un familiar desaparecido nos acompañen se reúnan y escuchen un poco de como estamos organizadas en el colectivo A tu Encuentro para que quienes tengan la intención de sumarse a las búsquedas de personas desaparecidas lo puedan hacer”, explicó.

Indicó que no se tiene con subregistro de la cantidad de personas desaparecidas en el estado, esto se debe a que las personas que iniciaron la carpeta como no localizada y las cuales no se han actualizado.

“Nosotros tenemos carpetas que la persona tiene desaparecida 3 años y se le sigue considerando como persona no localizada entonces, es un problema al cual nos enfrentamos”, dijo.

Añadió que se buscará tener esa conexión entre el colectivo que se forme en este municipio y la Fiscalía del Estado para que las familias puedan acceder a las carpetas de investigación con el objetivo de que se conviertan en defensores de los derechos humanos.