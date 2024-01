Invitan a salmantinos a unirse al Ejército Mexicano

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hizo una convocatoria a los ciudadanos salmantinos que deseen pertenecer al Ejército Mexicano, para que acudan al módulo que se encuentra en el jardín principal y dejen sus documentos que se recibirán hasta el próximo 5 de enero.

De acuerdo a la información emitida por el gobierno municipal, módulo de recepción estará abierto desde las 10 hasta las 15 horas y los requisitos básicos son contar con cartilla del Servicio Militar Nacional, tener una edad de 19 a 29 años, estatura mínima de 1.63, un índice de masa corporal de 18.5 a 25 kg/m2, ser mexicano y estar soltero, además de aprobar examen de vista y médico, tener una buena salud física y psicológica, no contar con antecedentes penales, no haber sido destituido el servicio público, no consumir drogas, no perforaciones y no tener ningún tatuaje.

La Sedena también auxilia a la población civil en casos de necesidades públicas.

Las personas que cumplan con todos los requisitos podrán acceder a los siguientes beneficios; seguro de vida, préstamos, vacaciones, aguinaldo, becas, cursos nacionales e internacionales, seguro colectivo de retiro, servicio médico integral, fondo de vivienda militar y prima vacacional.

Según los últimos datos emitidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en 2023, México cuenta con un total de 317 mil 724 efectivos, los cuales se dividen de la siguiente manera: 165 mil 454 militares en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicana; la Marina cuenta con 51 mil 946 elementos y de la Guardia Nacional 100 mil 324.

La Sedena cuenta con un total de 317 mil 724 efectivos

Además, se tiene un total de 36 mil 666 elementos en actividades diversas en apoyo a las operaciones; asimismo, se encuentran desplegadas 78 aeronaves de la Fuerza Aérea, 215 buques y embarcaciones de Marina, así como 35 aeronaves de la Guardia Nacional.

La función principal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación. Garantizar la seguridad interior. Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas. Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país.