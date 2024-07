Invita Sdayr a Salamanca gestionar recursos para el campo ante Gobierno Federal

En el marco de la entrega de fertilizante a productores agrícolas de Salamanca, el Secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural, Paulo Bañuelos Rosales, invitó a las autoridades locales a gestionar recursos a la federación para apoyar programas que contribuyan a mejorar los rendimientos del campo, debido a que a pesar de que este año se incrementó el número de beneficiarios, el programa no contó aportación del Gobierno Federal.

“Por qué no les da el Gobierno Federal fertilizante a ustedes los productores de Salamanca, por qué mejor se los dan y no estoy en contra de que no se los den, pero Salamanca económicamente y la producción que hace el campo es muy importante yo no sé por qué no los tienen ustedes de beneficiarios en el Gobierno Federal, dice que va a gestionar el Alcalde o va gestionar el regidor, está bien y es bueno, porque todos ustedes pagan impuestos y a veces los impuestos se quedan allá en México y se van a otros lugares, cuando hay muchas necesidades aquí”, cuestionó el funcionario.

En este aspecto, Bañuelos Rosales destacó la gestión del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de 252 millones de pesos en apoyo a los productores de maíz, además de reconocer la labor de las mujeres y hombres del campo, así como su interés en este tipo de programas en el que el Gobierno del Estado destinó alrededor de 998 mil pesos al igual que el Municipio y la aportación de los productores fue de cerca de medio millón de pesos.

“Yo quiero reconocer el gran trabajo que hacen las mujeres y los hombres del campo, por las manos de ustedes pasan todos los alimentos que consumimos la gente que vivimos en la ciudad, cómo creen ustedes que los vamos a dejar a ustedes solos, por supuesto que vamos a seguir apoyando a Salamanca, por supuesto que ya se acabaron las cuestiones políticas y hoy tenemos que ponernos a trabajar por ustedes, ya olvidémonos de eso, hay que ahora dar resultados para ustedes”.

En este aspecto, José Luis Zeledón Cornejo de la comunidad La Tinaja dio las gracias en representación de todos los productores agrícolas beneficiados con este apoyo, que contribuirá a solventar las carencias del sector que busca de tener una mejor rendimiento en sus tierras de cultivo.De acuerdo a la ficha descriptiva, este año se incrementó el apoyo en unya que en el 2003 se entregarony en este año serán 420, que se emplearán en una superficie de mil 400 hectáreas, que corresponden a 300 toneladas de sulfato de amonio estándar y 120 toneladas de sulfatos de amonio granulado, que tuvo una inversión aproximada a los