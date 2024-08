Investiga CNDH muerte de menor por presunta negligencia en IMSS Salamanca

Ericka Jiménez informó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), admitió e inició las investigaciones y trámites correspondientes, en torno a la queja que ingresó al organismo por el fallecimiento de su bebé de apenas cuatro meses de edad, a consecuencia de una presunta negligencia médica por parte del personal médico del Hospital General de Zona No. 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Salamanca; mientras que luego dos meses y medio de su sensible pérdida, las autoridades del IMSS resolvieron la recomendación de ingresar su queja, acta de hechos y petición al Instituto, mientras que por otro lado también espera se pronuncie la Comisión de Arbitraje Médico al respecto.

"Hasta hace poquito, como dos semanas me contestaron (del Seguro), que está en proceso y que tenía que meter mi queja, hacer una carta de hechos y lo que yo estoy pidiendo, sin embargo, la denuncia ya la hice la hice en la Fiscalía de Irapuato de hecho ya hice una declaración escrita y una verbal, ahora van a citar a mi esposo y a mi suegra que son los que estuvieron ahí conmigo como mis testigos (...) la licencia del Seguro que estuvo también con nosotros en la reunión me dijo que tenía que meter mi queja por escrito para que desde México me resolvieran que se iba a hacer, por parte del IMSS no hay mucha respuesta", indicó.

A pesar de ello la madre de Gael, dio a conocer que la, admitió su queja con número de seguimiento CNDH/1/2024/8996/Q, a través del cual este organismo nacional inició las investigaciones y trámites correspondientes, para analizar y dictaminar sobre la queja planteada, mientras también espera la respuesta de parte de la Comisión de Arbitraje Médico.profundizó.En este contexto, Ericka se dijo con mayor confianza ante la respuesta y avance que ha tenido por parte de lapor lo que confía que se haga justicia para su bebé, pues consideró que ante la falta de avance de parte de la instancia médica se quiera a largar el proceso o dejarlo en el olvido., concluyó.

El acuerdo

A través de un comunicado, 12 días después del deceso del bebé Gael, las autoridades del IMSS en Guanajuato dieron a conocer su solidaridad con la familia, tras sostener una reunión con Ericka Jiménez y su esposo Omar.

"A través de las áreas correspondientes, se investigarán los hechos para esclarecer la situación y determinar las medidas que sean conducentes." (...) "El Instituto colaborará plenamente con las autoridades en caso de ser requerido."