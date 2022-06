Intervienen SMAOT con reforestación más de 2 mil 476 hectáreas

María Isabel Ortiz Mantilla, secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) de Guanajuato, informó que a través del programa estatal de compensación ambiental han logrado intervenir más de 2 mil 476 hectáreas con acciones de reforestación que equivalen a capturar 51 mil 77.98 metros cúbicos de agua y con ello le dan consumo mensual aproximadamente a 2 mil 350 viviendas.

Explicó que el programa estatal forestal no solo es llevar a cabo acciones de plantar árboles, ya que ello no garantiza la supervivencia de las especies y dijo que el reto es el mantenimiento de los ejemplares, ya que los tres primeros años de vida son claves y dijo que cada año aprovechan la temporada de lluvias para la reforestación en el estado.

Señaló que es un arduo trabajo el que han realizado en materia ambiental, pues también dan atención a las plagas para lo cual llevan a cabo podas fitosanitarias y con lo cual mantienen libre de cualquier plaga el arbolado en el estado dando prioridad a las áreas naturales protegidas que son las zonas de recarga de acuíferos.

“En lo que va de la administración se han intervenido más de 2 mil 476 hectáreas lo que equivale capturar 51 mil 77.98 metros cúbicos de agua, es decir con esto le estamos dando el consumo mensual aproximadamente a 2 mil 350 viviendas y estos han participado 300 empresas donde ellos aportan de manera económica”.

Dijo que incluso el programa estatal forestal lleva a cabo pagos de empleo temporal para que los ciudadanos se sumen a los trabajos de plantaciones de árboles y también estén pendiente para la conservación de las especies, ya que el objetivo es plantar árboles y que puedan sobrevivir.

Destacó que ha sido un trabajo transversal en el que ha participado la iniciativa privada y recalcó que más de 300 empresas han hecho aportaciones económicas y se han sumado a las labores de reforestación, ya que son labores conjuntas que tienen por objetivo reforestar para hacer frente al cambio climático.

“Nuestro programa estatal forestal que no sólo incluye y que visualicemos que no sólo reforestamos porque plantar un árbol no te asegura la sobrevivencia, el reto es el mantenimiento y los tres primeros años son claves, nuestro programa estatal forestal integra la parte de la preparación para la temporada de lluvias y es el momento de reforestar, también la parte de atención de plagas y todo el tema de podas fitosanitarias se atiende a través del programa”.