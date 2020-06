Intervendrá Fiscalización en clausuras de negocios y bares en la capital

GUANAJUATO, Gto.- Luego de dos semanas de operación indebida de bares y la poca intervención de Gustavo Buck González , director de Fiscalización y Protección Civil Municipal a cargo de José Pérez Félix, el Gobierno Municipal de Guanajuato prometió llevar a cabo cierres y clausuras de establecimientos ante el incremento de contagios de Coronavirus.

Tras la reactivación de la economía el primero de junio, bares y cantinas en la capital abrieron sus puertas al público pese a que el semáforo de emergencia de Gobierno del Estado no contemplaba la apertura de dicho rubro.

Mientras los bares abrían al público, Buck González reiteró en varias ocasiones que el Gobierno Municipal no cuenta con la facultad de ejecutar cierres y clausuras ya que se violarían los derechos de los permisionarios y dejó la responsabilidad a la Secretaría de Salud.









A su vez, Ricardo Yuri Salazar Naranjo, responsable de la Jurisdicción Sanitaria 1, aseguró que conforme a la Ley General de Salud, el municipio es quien debe intervenir en el tema.

Durante la mañana de este martes, se llevó a cabo una reunión entre el gabinete municipal de seguridad, donde se abordaron las medidas a tomar para evitar el riesgo de contagios de Covid-19.

Héctor Corona León, Secretario del Ayuntamiento, ante el incremento de contagios en la capital, aseguró que si se harán recorridos por bares y cantinas para garantizar el respeto de las recomendaciones e incluso puede haber cierres y clausuras.





En esos lugares si lamentablemente están abiertos, pues tendremos que proceder a a lo conducente, a la observación y al cierre de estos lugares por que no pueden estar abiertos.









Al ser cuestionado sobre la tardanza sobre la intervención en los bares y cantinas, Héctor Corona justificó la demora al señalar que los elementos de Protección Civil Municipal, a cargo de José Pérez Félix, habían estado ocupados en otras actividades.

Entre las actividades señaló la intervención de los elementos en el incendio del tiradero municipal, al cual solamente brindaron atención durante dos días de la semana pasada.





“Ellos lamentablemente han tenido mucha actividad, ustedes se han dado cuenta, ha habido incendios en esta semana, hubo un incendio muy grande en lo que fue el basurero, el día de ayer hubo otro incendio”, detalló.

Además de la vigilancia en los bares, el Gobierno Municipal reforzará el uso de cubreboca en espacios públicos, aunque no es obligatorio y los elementos policiales no podrán realizar detenciones por no portar el uso de dicho objeto, comentó Corona León.





No estamos facultados para una obligatoriedad constitucional, pero si estamos facultados para invitar a toda la ciudadanía a que lo haga.





En aras de la celebración del día del padre, en Guanajuato capital también se podría aplicar la ley seca durante el fin de semana, aunque no se contempla el cierre de panteones.