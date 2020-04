Interponen denuncia en contra del ex contralor

Por irregularidades que pudieran constituir delitos, derivados del incumplimiento de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado y los Municipios, el ex contralor Enrique Cordero Saucedo fue denunciado penalmente.

El ex funcionario municipal no respondió al procedimiento administrativo de entrega recepción, ni a la entrega física y jurídica de vehículos y otros bienes inventariados por el Gobierno Municipal, afirmó el síndico, José Luis Montoya Vargas en sesión de ayuntamiento.

El síndico informó que “en los procesos administrativos, cuando alguien deja un puesto tiene la obligación legal de participar en un procedimiento de entrega-recepción y es justo decir que el (ex) contralor Miguel (Enrique) Cordero no se presentó nuca a hacer este procedimiento”.

Por lo que, a decir de Montoya Vargas, el ex contralor incurrió en un delito al omitir este procedimiento pues no hay elementos que dejen constancia de esta entrega.

El ex contralor tenía bajo su resguardo unidades vehiculares de la Contraloría, de las cuales no entregó las lleves ni cumplió con la entrega física de los mismos. También contaba con dos equipos de cómputo que no entregó, un escáner y un teléfono celular

Informó además que documental relativa a un proceso establecido por desfalco a la Tesorería, está des aparecida, por lo cual ya se presentó la denuncia a las autoridades competentes quienes dictaminaran como se procederá puntualizó el Síndico.