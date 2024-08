Intensifican acciones de prevención en Guanajuato capital por aumento de casos de dengue

Guanajuato, Gto. Debido al aumento de casos de dengue en el estado de Guanajuato, principalmente en municipios como Silao, la capital reforzará las acciones de cuidado y prevención para evitar un incremento de casos en el municipio.

Así lo informó el presidente municipal Alejandro Navarro Saldaña, quien informó que ha estado en comunicación con la Secretaría de Salud y así implementar los trabajos necesarios para evitar la proliferación del mosquito.

“Estoy muy preocupado de sobremanera por el tema del dengue en el estado, en el país y en la ciudad, tenemos de cuatro a seis casos en el tema del dengue en la capital”.

Mencionó que los casos de personas que han contraído la enfermedad del dengue se han detectado en zonas como Pueblito de Rocha, Panteón Nuevo y fraccionamiento Manantial.

Como acciones preventivas dijo que comenzará la campaña de descacharrización y que no haya lugares en donde puedan generarse los criaderos del mosquito.

“Ya tenemos un calendario de varias zonas donde vamos a empezar con el tema de la descacharrización, el tema de los tinacos y de las llantas en las azoteas, ahorita no me atrevo a asegurar al 100 por ciento, pero me dicen que algunos de los mercados y de las fondas de Guanajuato Capital tienen los tinacos abiertos sin tapa y sin plástico y bueno, el tema del dengue está complicado porque ya creo que se ha recusado en nuestro país”.

Alejandro Navarro dijo que, como autoridad municipal, estarán limpiando los espacios públicos como deportivas, panteones, parques y jardines para evitar lugares donde se acumule el agua y que son idóneos para la reproducción del mosquito.

Agregó que, por parte de la secretaría de Salud, continuarán los acercamientos con los ciudadanos para que apliquen la campaña de lava, tapa, voltea y tira. También seguirán con las nebulizaciones y las brigadas continuarán yendo a las casas para eliminar posibles riesgos.