Intensifica prevención SSG, contra Covid-19

Guanajuato sigue en semáforo rojo, la intensidad de la pandemia no ha disminuido y los contagios continúan en aumento, pues el estado ya superó los 20 mil casos confirmados de Covid-19.

Son 20 mil 271 los contagios de coronavirus en el estado.

Por ello, el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, dijo que ahora más que nunca las medidas sanitarias no deben relajarse, sobre todo porque el estado es el segundo lugar con más casos activos de coronavirus y porque seguramente hay más personas infectadas que de las que se tiene registro.





En entrevista con Organización Editorial Mexicana, Daniel Díaz Martínez dijo que lo más preocupante es que el virus está circulando con mayor frecuencia, pues se ha detectado que ha aumentado el porcentaje de personas que tienen el virus, pero no desarrollan síntomas, los cuales, a su vez, pueden contagiar a 10 personas más, aunque en el estado el promedio es que un asintomático puede contagiar a dos más y así sucesivamente.

“A partir del primero de junio, muchas personas se relajaron, pensaron que la contingencia se acababa, pero no, solamente se aperturaban algunos sectores económicos y muchas personas salieron sin tener la estricta necesidad de hacerlo, entonces hay una directa relación entre el incremento en la movilidad y el incremento de los casos”.



“Yo sí creo que hay más casos por ahí circulando, porque este padecimiento tiene la particularidad de tener un porcentaje muy alto de pacientes asintomáticos, son portadores asintomáticos que circulan entre nosotros y que tienen esta capacidad de transmitir el virus al hablar, al toser, al estornudar.

“Se estima que por cada caso que resulta positivo, este paciente tiene al menos 10 contactos, aunque la tasa de positividad que está registrada en nuestro estado es de alrededor de dos, esto quiere decir que por cada persona que está positivo, él va a transmitir a dos más la enfermedad y esas dos, cada una de ellas, a dos más.





“Entonces seguramente sí andan circulando por ahí más personas que tienen el virus y son asintomáticas, pero que son portadoras, que tienen la capacidad de transmitirlo y de ahí viene esa necesidad de utilizar cubrebocas como una barrera que va a acortar, que va a limitar la transmisión entre algunas personas que confluyan en el mismo ligar, en un medio de transporte, en una oficina, por ejemplo, por eso la necesidad de cuidarnos todos ”, expuso el Secretario de Salud de Guanajuato.

Movilidad incrementó contagios y defunciones

Daniel Díaz Martínez fue claro al decir que desde los primeros días de junio, cuando el gobierno federal dijo que se terminaba la Jornada Nacional de Sana Distancia y donde muchos giros pudieron retomar actividades, las personas lo tomaron como que ya había terminado la contingencia, por lo que la movilidad se incrementó y a partir de ese periodo incrementaron los contagios.

Han fallecido mil 224 personas por Covid-19 en el estado.

Y es que los números son claros: hasta el primero de junio, en Guanajuato se tenían registrados dos mil 287 contagios confirmados y 154 defunciones; ahora, con corte al 26 de julio, Guanajuato sumaba 20 mil 271 contagios y mil 224 muertes; es decir, en sólo 56 días días hubo 17 mil 984 personas que se contagiaron al realizar actividades esenciales y no esenciales, mientras que mil 70 murieron en ese periodo a causa de la Covid-19.

Hasta el momento, en Guanajuato se han aplicado más de 56 mil pruebas y es de los estados que más ha aplicado a nivel nacional, pues se está incluso haciendo búsquedas intencionadas para cortar la transmisión del virus.





Guanajuato se preparó a tiempo

Desde que se dieron los primeros casos en el país, Guanajuato ya estaba listo para hacer frente a la pandemia. El Secretario de Salud dio a conocer que se han invertido 600 millones de pesos, la mayor parte con recursos estatales, para comprar ventiladores a un menor precio, para reconvertir el hospital de la calle 20 de Enero, en León, en un lugar de atención exclusiva para pacientes con Covid-19, la adquisición del hospital inflable, la compra de material y equipo para todo el personal de salud y todo ello se ha traducido en que si bien el estado es la segunda entidad con más casos activos de coronavirus, es el que menor tasa de mortalidad tiene en el país.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud federal, Guanajuato tiene una tasa de mortalidad por Covid-19 de 18.9 personas por cada 100 mil habitantes, la cual es menor a la media nacional, que es de 35.6 personas fallecidas por cada 100 mil habitantes y es menor, incluso, que la que tienen estados más pequeños, como Aguascalientes, cuya tasa es de 24.8 personas fallecidas por cada 100 mil habitantes.





Además, el sistema de salud de Guanajuato no ha colapsado, pues aún se tiene una ocupación de camas de hospital de 60% para pacientes que sólo necesitan hospitalización, mientras que las camas con ventilador, sólo se ha ocupado el 20% de las que hay en el estado.

No bajar la guardia, el reto

No obstante, Daniel Díaz Martínez señaló que no es momento de bajar la guardia, pues la pandemia no ha pasado aún.

Guanajuato es el estado con menor tasa de mortalidad a nivel nacional, con sólo 18.4 muertes por cada 100 mil habitantes.

“No debemos relajarnos, aún no superamos lo más grave, seguimos en el pico de contagios, lo dijimos que julio sería el mes con más contagios y así fue, agosto, si continúa la movilidad, los contagios no disminuirán, dijo.

Además, recalcó que las medidas para evitar la transmisión del virus son de lo más sencillas: lavarse constantemente las manos con agua y jabón o usar aplicaciones de gel antibacterial; usar cubrebocas, pues cada vez se demuestra científicamente que sí ayuda a evitar la transmisión del coronavirus; quedarse en casa, si no es necesario salir; evitar aglomeración de personas en lugares cerrados, y al primer síntoma respiratorio, acudir a la unidad médica más cercana para hacer la detección a tiempo y evitar que los contactos que tuvo se conviertan en potenciales transmisores.