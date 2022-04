Integrantes del Consejo IMSM denuncia falta de información del plan de trabajo

Paty Vega, representante de la Colectiva Regla Rota, dio a conocer que no se ha sesionado en el Consejo Municipal del Instituto de la Mujer, al cual pertenece desde que se formó, por lo que no se ha avanzado en la conformación de protocolos de búsqueda y violencia.

Local Salmantinas no denuncian "Persecución" por opacidad de Fiscalía

“Colectiva Regla Rota, no fue aceptada dentro del Consejo, fue yo como su representante, sin embargo, hemos sido ignoradas, ya tenemos rato que hemos estado solicitando que se hagan las comisiones y no hemos tenido respuesta, yo personalmente he mandado mensajes de que ya es tiempo de que tenemos que estar haciendo las comisiones y tenemos que estar trabajando con el reglamento y no se ha hecho", explicó.

Señaló que desde la toma de protesta en enero del 2022 a la fecha, no se cuenta con ninguna propuesta para comenzar a actuar, pese a que ya deberían de tenerse los protocolos de violencia, búsqueda y violencia doméstica.

“Yo supongo que el plan de trabajo, ya debería de estar, pero lo desconozco, pero al interior del instituto no se nota o no se ha dado a conocer al menos el consejo directivo y a mí personalmente no se me ha dado a conocer", dijo.

Al respecto, la directora del Instituto Municipal de Salamanca para las Mujeres, María Guadalupe Gómez Pérez, señaló que al instituto ya cuenta con protocolos establecidos, en dónde se trabaja con la unidad de violencia de género e incluso aseguró que el consejo ya ha sesionado entre dos o tres veces, entre los qué destacó la presentación y modificación al presupuesto.

"Sí hay programas y si hay proyectos, de hecho pueden checar nuestras redes sociales, ahí tenemos talleres y charlas que hemos llevado a escuelas y comunidades sobre la violencia de género “indicó.

Aseguró que derivado de los protocolos con los que cuenta el instituto de la mujer, se ha logrado incrementar la atención en un 10%, pues tan sólo de enero a la marzo se realizaron 231 atenciones psicológicas y jurídicas.