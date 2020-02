Instituto de las Mujeres se suma a paro nacional

Maricela Morales, directora del Instituto Municipal de Salamanca para las Mujeres, comentó que se sumaran este próximo 9 de marzo al paro nacional de mujeres, por lo que aquellas colaboradoras que quieran faltar para apoyar este movimiento podrán hacerlo.

“Nosotros por la naturaleza del ser del instituto lo haremos trabajando y únicamente se respetará si alguna de las colaboradores decide faltar lo podrá hacer sin temor a alguna represalia, no habrá nada se respetar su decisión, por mi parte lo hare trabajando solo portaremos una playera morada en señal de apoyo” comento Maricela Morales.

El instituto de la mujer respetara a quien decida faltar este día.

A esta actividad, se une también a la propuesta hecha para aquellas Mujeres que debido a su profesión o cargo les sea imposible abandonar sus actividades, por lo que ellas podrán portar una prenda en color morado como apoyo al movimiento un día sin nosotras.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Orientan a los papás sobre Alerta Ámber

Cabe recordar que el 9 de marzo varias organizaciones sociales están impulsando “Un día sin nosotras”, el cual consiste en no asistir a laborar, no asistir a clases, no consumir, no salir, no hacer trabajo doméstico, este movimiento surge como protesta el incremento de feminicidios, violencia de género y acoso sexual hacia las mujeres.