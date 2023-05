Instituciones escolares brindaron pláticas para jóvenes con discapacidad

Con la finalidad de apoyar a los jóvenes con discapacidad, en conjunto el Rector de la UTS Fernando Trujillo y el Centro de Atención para Estudiantes con Discapacidad, llevaron a cabo un foro en donde se abordaron temas de la familia y mantener una comunicación más asertiva. En donde la representante María del Refugio García González, comentó que hay muy poca inclusión para este sector de la población.

María del Refugio García Rosales, asesora del Centro de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED) en conjunto con el rector de la Universidad UTS Fernando Trujillo, llevaron a cabo un foro en donde se dieron a conocer “tips del Amor” para que padres de familia puedan poder entablar una plática más asertiva con sus hijos que padecen una discapacidad.

La asesora del CAED comentó que este foro estuvo dirigido para jóvenes que presentan alguna discapacidad, esto ya que es un sector de la sociedad que se encuentra más vulnerable, por lo cual se decidió llevar a cabo esta plática.

“Tenemos esa necesidad de ayudar a los niños con discapacidad, porque es una sociedad muy vulnerable y quisimos hacer un trabajo con ellos; en esta ocasión llevamos los tips del amor, en donde platicamos con los padres, quienes son los bases de la familia y poder llegar a la sociedad, porque hay situaciones especiales en donde no hay comunicación, o existen problemas emocionales posterior al COVID-19 que se han presentado problemas sociales o de adaptación y convivencia”, manifestó.

García Rosales, añadió, que los menores que presentan alguna discapacidad no son aceptados en ocasiones por la misma familia, y el rechazo llega a ser también en el sector escolar, por lo cual existen planteles especializados a brindar atención escolarizada específica para ellos.

“Yo considero que hay muy poca inclusión, no sé que tan cierto sea esto, lamentablemente hay niños que no son aceptados por la familia ni en el aspecto escolar, estos niños nos llegan a la escuela de nivel de preparatoria con problemas de lectura, escritura y queremos hacerles un plus para ayudar y darles los estudios más fáciles para ellos”, dijo.

Actualmente en el CAED, se les brinda una atención a 90 jóvenes que padecen cualquier discapacidad.