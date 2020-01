Insistirá Guanajuato en no entregar su sistema de salud a Federación

GUANAJUATO, Gto; En medio de la crisis de seguridad por la que atraviesa el estado de Guanajuato, y la incertidumbre en el sector salud, el gobernador Diego Sinhue se reunió con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pero no se abordó ninguno de estos temas, así lo aseguró el mandatario estatal.

“No tuvimos oportunidad, a eso íbamos los gobernadores, a nosotros nos interesaba lo del INSABI y seguridad, pero no se abordó ningún tema, el presidente salió y nos pidió que la reunión no fuera para habar de trabajo, que nos ofrecía una reunión por bloques, primero los del PRI, luego los del PAN, posteriormente los que se sintieran independientes y finalmente los de Morena”





Diego Sinhue Rodríguez Vallejo | Gobernador de Guanajuato

La reunión de trabajo agendada el martes pasado en Palacio Nacional, se dejó de lado los temas prioritarios para convivir, ello a propuesta del titular del Ejecutivo Federal quien pidió que el encuentro fuera para “estrechar lazos”.

Por lo anterior expuso que, de los 10 gobernadores del PAN, nueve fijaron una postura de negatividad para entregar su sistema de salud para la implementación del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), que sustituye al Seguro Popular.

Sostuvo que la contra propuesta que plantearán los gobernadores a través de los secretarios de salud de Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán es que los servicios que se brinden se conozcan el destino del recurso, así como la aplicación de los mismos.

Aseguró que la postura que han fijado no es sólo por ir a la inversa del actual gobierno, sino que está sustentada en que no puede ser sostenible por parte de la federación la prestación del sistema de salud totalmente gratuito. “Hoy vemos que se les está haciendo bolas el engrudo”.

Precisó que dentro del convenio del INSABI establece dos procedimientos, el primero que tiene que ver con la firma del convenio para garantizar 8 mil millones de pesos que actualmente destina el gobierno federal para el sistema de salud, y uno más que es el de adhesión que entre otras cosas estipula el entregar el sistema de salud a la federación, con la reserva de que el estado se quede únicamente con la obligación laboral patronal.

En ese último punto, es donde dijo Rodríguez Vallejo no estar de acuerdo, ya que el estado no estaría en condiciones de aportar dinero, por eso “la gran duda es quién pagará por las atenciones, porque las atenciones de tercer nivel que es el de alta especialidad no hay recursos para solventar esos gastos, a menos que sean absorbidos por la federación”.

“En el tema del INSABI los 9 gobernadores del PAN no le van a entrar, porque no tiene ventajas, ya que en caso de adherirse se tienen que entregar las instalaciones, el recurso económico que se le destina por parte de los estados, pero el estado se queda con los pasivos laborales y deudas, además de que ellos administran la nómina, pero la relación patrón laboral se queda en los estados”, refirió.

Adelantó que este jueves se reunirán en la Ciudad de México los 10 Secretarios de Salud de los gobiernos del PAN para generar una propuesta de cómo se podrá dar el servicio y de dónde podrían salir los recursos, para posteriormente estudiarla los gobernadores el sábado en Mérida y de llegar a un acuerdo, presentarla el lunes próximo a Andrés Manuel López Obrador.