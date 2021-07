Insiste AMLO en recomendar que se remueva fiscal en Guanajuato

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, recomendó a las autoridades de Guanajuato llevar a cabo la remoción del fiscal general del estado, Carlos Zamarripa. Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes puso como ejemplo el caso de Veracruz, que cuando esto sucedió (la salida del fiscal) los índices de delitos como secuestros y homicidios disminuyeron en la entidad.

Local Zamarripa no es único responsable de violencia en Guanajuato Al presentar un reporte de los homicidios dolosos registrados este fin de semana, el mandatario reiteró que como titular del Ejecutivo está sugiriendo “de manera respetuosa” a las autoridades de Guanajuato revisar la situación del fiscal que lleva 11 años en ese encargo y está nombrado para ocho años más. “Ya no se debe de andar con contemplaciones cuando se trata de la seguridad de la gente”, dijo.

López Obrador aseguró que en los gobiernos estatales ya no debe prevalecer el “amiguismo” y el “influyentismo” y que los funcionarios que no den resultados se deben remover, aunque sean muy cercanos, compañero de partido o de escuela del propio gobernador. “Si alguien trabaja en una empresa y no da resultados ni modo que lo van a mantener ahí como gerente”.





Dio a conocer que desde el Gobierno Federal se ha reforzado la presencia de la Guardia Nacional, elementos del Ejército Mexicano y de la Marina en Guanajuato, sin embargo, pese a la ayuda no se ven los resultados en la disminución de delitos. Por ello, insistió en que no puede quedarse callado y que, a pesar de la autonomía e independencia de los estados, si puede hacer recomendaciones a los gobiernos estatales y que, si no las toman en cuenta “ya es otro asunto”.