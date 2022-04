Inseguridad, robos y asaltos el día a día de trabajadores del volante

A pesar de la inseguridad trabajadores del servicio de transporte de alquiler continúan laborando, Moisés Ramírez fue asaltado y despojado de su unidad la semana pasada y narró para el Sol de Salamanca el mal momento vivido.

Local Opera transporte de alquiler al 60% de su capacidad

El pasado lunes, gracias al trabajo de taxistas y la policía, se logró capturar a una pareja que acababa de asaltar a un taxista, Moisés Ramírez fue ese taxista que lamentablemente vivió un mal momento, luego de que subió a un hombre y una mujer que le pidieron los trasladara a una colonia ubicada en la zona sur.

“Un pasaje que levanté en el Seguro Social, una pareja que me pidió llevarlos a la colonia Efrén Capiz, al llegar no me dijeron una dirección solo me iban diciendo porque calles y al llegar a su “destino” me amagaron con una navaja y me quitaron el dinero de la cuenta, mi celular y el vehículo”, narró el trabajador del volante.

Luego de que la pareja lo amenazó con un cuchillo, para quitarle dinero, pertenencias y el vehículo, Moisés reportó al 911 e incluso a la base, sus compañeros de manera rápida lograron dar con la unidad y la pareja, quienes fueron detenidos, por lo que el afectado reconoció el apoyo a sus compañeros y a las mismas autoridades por rápido actuar, ante esta situación que deben enfrentar los trabajadores del volante día a día.

“Me dio coraje e impotencia esta situación, uno como taxista presiente, la inseguridad esta a la orden del día, ya habían asaltado a taxistas semanas anteriores en la parte del centro y se llevaron también la unidad esa la dejaron en el libramiento de Irapuato a Valle desbalijado”, refirió.

Los detenidos

Luego de la coordinación implementado por los mismos taxistas, se logró detectar a los presuntos responsables del robo, en la colonia Rinconada San Pedro por lo que oficiales de policía se trasladaron al lugar donde se ubicó la unidad robada y se detuvo a Leonardo Daniel “N” de 30 años, de la colonia Guanajuato y a Norma Angélica “N” de 28 años, habitante de la zona centro fueron quienes se encuentran a disposición del Ministerio Público.