Inmortaliza pareja de Ecuador beso en clausura del Callejón del Beso

Guanajuato, Gto.- Luis Zavala y su esposa viajaron desde Quito, Ecuador a Guanajuato capital para celebrar sus 48 años de matrimonio, el Callejón del Beso sería el punto a visitar, desde donde sellarían su amor como la leyenda lo marca, con un beso.

Sin embargo, al llegar a la ciudad se encontraron con la noticia de que el icónico sitio fue clausurado por conflictos entre particulares, situación que lamentó ya que luego de varios años de planear su viaje lograron cumplirlo, sin que el beso desde el balcón de Ana y Don Carlos se logrará.

No obstante, la pareja decidió inmortalizar su visita desde las vallas de triplay que se instalaron al inicio del callejón.

Conflicto afecta a comerciantes y narradores

Comerciantes y narradores del Callejón del Beso se dicen afectados por lo ocurrido entre fotógrafos y que derivó con la clausura del callejón.

A decir de los comerciantes con el cierre del lugar las ventas y llegada de turismo se reducirán afectando severamente sus recursos económicos, ya que la situación ha generado incertidumbre.

En tanto, narradores del lugar, encargados de relatar la leyenda aseguraron que mientras tanto ellos comenzarán a realizar algunas rehabilitaciones del callejón.

Las negociaciones entre particulares continúan

En tanto, Norma Gámez propietaria del balcón de Ana se mostró atenta a las negociaciones que entre los involucrados y el gobierno municipal se realicen, ello con la intención de dirimir el conflicto que desde hace varios meses les atañe.

A pregunta expresa sobre las peticiones que hace, dijo que las "negociaciones" continúan, ya que si bien estaba al tanto de la medida de cerrar el callejón, la confianza es que en este tiempo se pueda concretar una solución "justa para las partes'.

"No puedo abordar mucho de lo acordado, por que es un pre acuerdo, y no quiero en este momento decir que llegamos a tal termino, sino hasta que ya esté todo bien definido. (...) Nosotros aceptamos que fuera así (cerrado el callejón) por qué la negociación tiene que ser sobre algo claro. Está golpeando el turismo, pero habrá que definirlo definitivamente con las autoridades, por que no es algo que yo pueda en este momento opinar, pero si el gobierno lo razono y contempló, entonces vio todas las implicaciones", añadió.