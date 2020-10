Inminente cambio de semáforo a color amarillo en próximos días

LEÓN, Gto; El cambio de color en el semáforo de actividades del estado esta en puerta, anunció el secretario de salud en la entidad, Daniel Díaz Martínez, el gobierno analiza el regreso a clases y a eventos deportivos en estadios de fútbol, previo análisis de protocolos de operación y un regreso progresivo que garantice la seguridad, la vida, las actividades económicas y así como lo hemos hecho.

Entrevistado al término del arranque de la campaña antiinfluenza, el responsable de la salud pública en Guanajuato, dijo, “ya fue superado el riesgo de contagio con motivo de las fiestas patria en donde se tuvo buena respuesta de la población” , es en el cuarto al sexto día cuándo se manifiestan los síntomas de contagio y salimos bien.

Foto: Cortesía | pixabay.com

Al respecto comentó, no quisimos dar el brinco en el semáforo al color amarillo para no confundir a la población,”porque de si estando en naranja muchos pensamos que es verde”, será el viernes por la tarde cuando se den a conocer los lineamientos bajos viene el cambio “vamos a dar a conocer cuáles serán las actividades que se reactivan y que garantice la seguridad y la vida, es muy importante que no relajarnos en las medidas, para dar paso al regreso a clases y eventos deportivos”.

En el tema de encuentros de fútbol consideró, que en los estadios que se encuentran en el estado se tendría que revisar si existen las condiciones, protocolos y dar ese paso, pero no quiero crear falsas expectativas ante todo la ciudadanía, la seguridad, la vida, las actividades económicas y así como lo hemos hecho progresivamente con la participación ciudadana, indicó Díaz Martínez..