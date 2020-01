Inmigrantes agreden a transeúntes en calle Insurgentes

Inmigrantes que se refugian en las zonas de las vías del tren de Salamanca, se han comportado de manera grosera con transeúntes que circulan por esos lugares, así lo comentó Emma Puente, quien mencionó ha sido víctima de agresiones verbales por algunos de ellos.

La ciudadana explicó que cuando los inmigrantes se juntan con otros, comienzan a realizar destrozos a los alrededores de las vías del tren, como es el caso de un cuarto abandonado, en el cual se queda uno de ellos y donde por lo regular genera una fogata.

Foto: Archivo | El Sol de Salamanca









No sé si uno de los inmigrantes la traiga conmigo, porque no le quise dar agua, pero es que de la que me pedía, era del drenaje y esa está en muy mal estado y cuando se junta con los demás hacen fogatas en aquel cuarto abandonado y por si fuera poco siempre deja un basurero en el lugar donde se queda.

dijo.





Además denunció que algunos inmigrantes se establecen cerca de las vías por temporadas, pero que al parecer hay uno que ya se estableció de manera permanente y por lo regular siempre deja mucha basura en su espacio.