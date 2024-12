"¡Protección urgente para defensoras y periodistas en Guanajuato!"

Iniciativas de reforma para proteger a defensoras de derechos humanos y periodistas en Guanajuato deben pasar del papel a la realidad, y no solo eso, sino que deben tejerse junto con temas como los de alerta de género para tener atención especializada para todas las personas, dijo Bibiana Mendoza, defensora de derechos humanos y representante de colectivo Hasta Encontrarte.

La buscadora aseguró que, todas las autoridades encargadas de seguridad deben tener enfoque de género para proteger a niños, niñas, mujeres y hombre del estado de Guanajuato de manera integral, añadió que si bien les parecen buenas las iniciativas que la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo presentó recientemente ante el Congreso, estas deben consolidarse y luego dar resultados en la disminución de la violencia.

“Creemos que es algo necesario y que no solo se quede en papel, sino que se vea reflejado en la disminución de agresiones en contra de cualquier persona que defienda un derecho humano, entonces ojalá se dé y cuando se dé funcione”.

Explicó que en lo local se debe tejer esta iniciativa, son las de la alerta de género, pues muchas personas defensoras de derechos humanos son mujeres, tal es el caso de las buscadoras.

“No hay que olvidar que Guanajuato es uno de los estados más peligrosos para ser mujer, con un número de feminicidios altísimo, también hay buscadoras ahí, hay cosas que vemos, desde hace mucho tiempo, venimos pidiendo a la Fiscalía a Comisión de Búsqueda un análisis de contexto de las violencias en Guanajuato y que tenga un apartado de todas estas, desde la trata con fines de explotación, niñas y adolescentes desaparecidas y con base de este análisis de contexto, pongan propuestas que estén a la altura de toda la violencia que hay en las calles”.

Aseguró que debe de haber mecanismos que en conjunto de municipios y estado brinden la protección, desde la salud mental hasta la física, pero también atiendan programas de prevención.

“También necesitamos que revisen parámetros de riesgo, porque a veces si no hay amenazas directas, no consideran de riesgo cuando hay muchas mujeres que han tenido que desplazarse, eso tiene que ver también con seguridad, y ver cómo está la situación con periodistas, que no nos toca a nosotros ya dirán ellos”.