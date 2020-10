Inician el Décimo Congreso Interestatal de Órganos Internos de Control

GUANAJUATO, Gto; Con el tema La realidad de los Sistemas de Control Municipales, dio inicio el Décimo Congreso Interestatal de Órganos Internos de Control, con Guanajuato como sede.

Nos unen dos grandes compromisos: construir gobiernos más abiertos, eficientes e íntegros y generar confianza entre las y los ciudadanos sobre el actuar de sus gobiernos e instituciones. Mis mejores deseos para que cumplan sus objetivos en estas jornadas. #UnidosSomosGrandeza pic.twitter.com/axEQRWGGHT — Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) October 22, 2020

Por décimo año consecutivo, Titulares de los Órganos Internos de Control de las 32 entidades federativas, en esta ocasión de manera virtual, se darán cita para compartir experiencias que permitan mejorar el combate a la corrupción, evento que tendrá una duración de dos días.

Los temas a abordar en 2020 son responsabilidad administrativa, combaten la corrupción, auditoría e inserción de la ciudadanía en los actos internos de control.

Ustedes son profesionales que combaten la corrupción con la ley en la mano, apegados a derecho

En el evento, el Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, tras dar la bienvenida a los participantes, reconoció el trabajo que realizan los titulares de dichos organismos.

Así mismo, exhortó a cada uno de los participantes a reforzar esfuerzos en el combate da la corrupción, pues aseguró que lo que México necesita en estos momentos es hacer valer el estado de derecho.

“Ustedes son profesionales que combaten la corrupción con la ley en la mano, apegados a derecho y no con la simple palabra como hoy muchas veces lo hacen en muchos lugares no, que se toman medidas extremas como la desaparición de instituciones y de compromisos, pero no se combaten acciones indebidas”.

Por su parte, Javier Pérez Salazar, auditor superior de Guanajuato, refirió que es necesario homologar las condiciones para los titulares de órganos de control, no se podrán adaptar a las nuevas metodologías que se utilizan al incurrir en corrupción.

Leopoldo Edgardo Jiménez Soto, presidente de la Alianza de Contralores Estado- Municipio en Guanajuato explicó que los trabajos realizados por los órganos internos ha contribuido a crear dependencias transparentes.