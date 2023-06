Inicia junio como el mes más violento en lo que va del año

Tras la reunión con el Fiscal del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el alcalde César Prieto Gallardo, puntualizó que es importante trabajar en conjunto y sumar esfuerzos, para poder revertir el problema de violencia que se vive en el municipio de Salamanca.

Luego de transcurrir los primeros ocho días del presente mes, se han registrado 12 homicidios dolosos, por lo que ante tal incidencia junio se perfila para ser uno de los más violentos del primer semestre del 2023, de esta cifra siete asesinatos han sido de mujeres.

Ante esta cifra, el edil sostuvo en días pasados una reunión con el fiscal del estado Carlos Zamarripa y el General de la Brigada Diplomado de Estado Mayor, Enrique García Jaramillo, Comandante de la XVI Zona Militar, se acordó combatir los hechos de alto impacto.

Se llevó a cabo reunión con autoridades del estado y federales para abordar el tema de seguridad.

“De nuestra parte estamos integrando carpetas, dando información de posible puntos de venta de droga, donde haya una situación irregular; lo que nos comenta el general Jaramillo que a pesar de ser un proceso lento el de la Fiscalía, se están llevando a cabo cateos y órdenes para revisar algunos lugares, pero no es suficiente. Estamos trabajando y el propósito es que realmente nos sumemos. Irapuato es un ejemplo claro de que si se puede revertir y que si podemos salir de este tema”, puntualizó César Prieto Gallardo.

En el caso de Irapuato, el alcalde manifestó que existe un trabajo constante por parte de las fuerzas del estado, acciones que no se ven reflejadas en los municipios de Salamanca y Celaya a falta de coordinación.

“No es echarle la culpa a nadie, simplemente reunirnos y poner las fuerzas que les corresponden a cada uno; a mí me da vergüenza llegar y decir que mi cuerpo de fuerza sea muy mínimo y depender de casi totalmente de las fuerzas federales, porque si no fuera por la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano no tendríamos el personal suficiente para cubrir el municipio”, dijo.

Así mismo Prieto Gallardo explicó que este tema no debe de tener colores. Dentro de los acuerdos llegados en esta reunión resalta el trabajo en conjunto, mientras que en la parte que compete a su administración es atender las necesidades que se presentan en el municipio de Salamanca.