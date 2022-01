Inhibidores de señal, modus operandi para robo de transporte de carga: Sophía Huett

León, Gto.- Obstaculizar las vías con piedras o estrellas poncha llantas o bien inhibidores de señal son los modus operandi que los grupos delictivos utilizan para robar transporte de carga y la carretera de Celaya a Cortazar, es en la que lamentablemente se registran más este tipo de eventos, informó la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, Sophía Huett López.

“En el caso de los vehículos de carga, un vehículo circula adelante, otro atrás, ambos con inhibidores de señal y de esta manera frenan el paso del conductor, para en algún momento amenazar su vida y sustraer la carga, con estos inhibidores logra que no sean localizados por las empresas transportista”, declaró.

Agregó que en estas situaciones, los afectados no deben dejar de marcar al 089 para alertar a las autoridades sobre cualquier incidente, desde un vehículo sospechoso parado en la carretera, piedras o cualquier obstáculo y señaló que de lo que se trata siempre, evidente es que los despliegues de seguridad en carreteras federales sean lo más eficientes posibles.

“Evidentemente en la zona de Celaya a Cortázar, no es un secreto, han registrado percances muy dolorosos con afectaciones a la vida humana, a la integridad de las personas, en donde además ya se ha desplegado la Guardia Nacional para fortalecer la seguridad en la zona”.

Por otro lado, recalcó que el tema de las extorsiones se ha visibilizado más debido a que anteriormente los afectados no denunciaban que eran víctimas de este delito, por temor a represalias por parte de los grupos criminales.

Sophía Huett, Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato

“Lo tenemos claro, ahora hay más carpetas de investigación, hace dos años y medio teníamos un gran problema, había extorsiones a todos los rubros, hoteleros, restauranteros, tortilleros y un sinfín de comercios, nos costó mucho trabajo que denunciaran”.

Huett López comentó que los afectados, pagaban un monto mensual a la organización delictiva local y de no hacerlo estaban amenazados con hacerles algún daño.

“Hay un reflejo legal en el tema de carpetas de investigación indicadas, antes eran cifras negras porque no se denunciaban y ya están saliendo a la luz, Celaya y los Apaseos, son los municipios con más alto índice en este tipo de delito, León no está en los primeros lugares, no figura”. Concluyó.