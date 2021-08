INE vuelve a cumplir su misión, ahora en votación de GM: Murayama

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, dijo que pese a los ataques que ha sufrido el órgano electoral desde el Gobierno Federal, éste volvió a cumplir con su misión de dar certeza democrática, ahora en la elección para legitimar el Contrato Colectivo de la armadora General Motors en Silao.

Local Trabajadores de GM dicen “No” a CTM: STPS A través de un tuit, Ciro Murayama confirmó que ganó el "No" al contrato colectivo de la armadora, con lo cual éste se da por terminado e incluso abre la posibilidad para que un nuevo sindicato sea el que vele por los derechos de los trabajadores de General Motors en Silao.

Concluyó el conteo de votos, este es el resultado: pic.twitter.com/mrlQBu46dK — STPS México (@STPS_mx) August 19, 2021

"Hubo una elección sindical auténtica ayer en la GM de Silao, con el @INEMexico como observador neutral.

" Los trabajadores votaron en secreto y libertad. Decidieron rechazar el contrato colectivo.

"Habrá un nuevo sindicato.

" El INE, pese a los ataques, de nuevo cumple su misión", (sic), fue el mensaje escrito en su cuenta de Twitter del consejero del INE.

Local No afecta inversiones conflicto de Geneal Motors: Gobernador Luego del conteo de los cinco mil 786 votos ejercidos por las y los trabajadores de General Motors para la legitimación de su contrato colectivo, tres mil 214 fueron a favor del "No" para rechazar dicho contrato y dos mil 623 a favor del "Sí", con lo cual se dará por terminado dicho contrato de la armadora instalada en Silao; no obstante, se garantizarán los derechos adquiridos y no se perderá ninguna prestación y las condiciones laborales serán mantenidas como hasta ahora.

Por la mañana, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó que la jornada de consulta llevada a cabo durante 34 horas en la planta de General Motors de Silao transcurrió de forma tranquila e incluso en un comunicado señaló que esto abre la puerta para desarrollar futuros procesos de democracia sindical en el país.